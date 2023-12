Bolsa volta a subir com PIB melhor que o esperado; dólar oscila

A Bolsa brasileira abriu oscilando, mas firmou alta logo no início das negociações após a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro do terceiro trimestre, que desacelerou, mas ficou acima do esperado por analistas.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB do Brasil avançou 0,1% no terceiro trimestre em relação aos três meses imediatamente anteriores. O indicador perdeu força, mas foi melhor que a baixa de 0,3% prevista por analistas consultados pela agência Bloomberg.

Já o dólar rondava a estabilidade, enquanto investidores aguardam a divulgação de novos dados de emprego nos Estados Unidos.

Às 10h42, o Ibovespa avançava 0,37%, aos 127.279 pontos, enquanto o dólar subia 0,21%, cotado a R$ 4,958.

O banco Inter disse em nota nesta terça-feira que investidores ligaram o “modo cautela” conforme “aguardam dados macroeconômicos e aproveitam para realizar parte dos lucros de novembro”, quando houve uma forte alta dos ativos de risco globais em meio à redução dos rendimentos dos títulos norte-americanos, os chamados “treasuries”.

O arrefecimento dos treasuries, por sua vez, refletiu apostas de que o próximo movimento do Federal Reserve na política monetária será um corte de juros no primeiro semestre do ano que vem.

Buscando balizar essas expectativas, investidores estão aguardando ansiosamente o relatório de criação de empregos não agrícolas dos EUA de novembro, a ser publicado na sexta-feira. Antes disso, porém, o relatório Jolts —que registra as contratações e demissões em massa mensais- será divulgado nesta terça.

"A atenção do mercado está focada efetivamente na leitura do Jolts, dos dados de emprego, para poder se posicionar, se antecipando ao que vem aí na sexta-feira e na próxima semana", quando o Fed fará sua última reunião de política monetária do ano, nos dias 12 e 13 de dezembro, disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Com informações da Folhapress