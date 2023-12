Avenida 14 de Julho será interditada para o natal até quarta-feira

A cidade de Campo Grande se prepara para entrar no clima natalino com a abertura oficial da programação de Natal nesta quarta-feira, 6 de dezembro. No entanto, os moradores devem ficar atentos às interdições viárias realizadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para garantir a segurança e o sucesso do evento.

A Avenida 14 de Julho, entre a 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena, estará interditada das 8h de hoje até as 23h de amanhã. Além disso, a Avenida Afonso Pena será totalmente bloqueada entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio, das 17h às 23h desta quarta-feira. A Agetran aconselha os condutores a se planejarem com antecedência, buscando rotas alternativas para evitar transtornos.

O evento, intitulado “Natal de CG é Tamanho Família”, já começou com atividades nos bairros da capital e terá sua abertura oficial na Rua 14 de Julho, a partir das 18 horas. A programação inclui a apresentação teatral “Esperança” pela Cia de Artes do Ministério Mana e o espetáculo “Matilda – O Musical”. O destaque fica por conta da tradicional Parada Natalina, repleta de música, luzes e cores, prometendo encantar crianças e adultos.

Já na quinta-feira, 7 de dezembro, a celebração continua no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena, com a abertura oficial da “Cidade do Natal 2023”. O ponto alto será o show especial da Família Lima, uma banda gaúcha com quase 30 anos de carreira. Com um repertório que abrange desde clássicos da música brasileira até peças eruditas, a Família Lima promete encantar o público com seu carisma e talento. A Orquestra Jovem do Sesc MS também se apresentará, enriquecendo ainda mais a programação.