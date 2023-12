Jorge Michelc é eleito novo presidente da Aprosoja/MS

Nesta segunda-feira (27), a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) reuniu alguns de seus membros na sede do Sistema Famasul, para apresentação dos resultados dos últimos quatro anos e Assembleia de Eleição da diretoria 24/25.

O evento contou com a presença de diretores regionais, conselheiros e equipe interna da Aprosoja/MS, além de representantes da multinacional Bayer, parceira da associação. Na oportunidade, o atual presidente André Dobashi destacou alguns dos avanços conquistados durante sua gestão, com base nos projetos desenvolvidos pela equipe.

“Ao longo desses quatro anos, enfrentamos desafios e celebramos vitórias, mas acima de tudo, fortalecemos ainda mais o agronegócio sul-mato-grossense, através de inúmeras ações de representação de classe e serviços prestados aos produtores de todo o estado. Ainda temos muito a fazer, e estou certo de que a próxima gestão continuará trilhando o caminho do progresso, inovação e sustentabilidade para o setor produtivo de Mato Grosso do Sul”, ressaltou Dobashi.

A chapa eleita por unanimidade, tem Jorge Michelc como presidente, e assumirá a gestão da Aprosoja/MS a partir de janeiro de 2024. Michelc é produtor rural, contador e empresário no município de Chapadão do Sul. Além disso, é diretor financeiro na atual gestão, sendo reconhecido por sua trajetória de contribuição no setor agrícola da metade norte do estado.

Em seu pronunciamento, o presidente eleito reafirmou o compromisso com a transparência, representatividade e esforços contínuos em prol do desenvolvimento da agricultura de Mato Grosso do Sul. “É com grande honra e comprometimento que aceito a responsabilidade de liderar a Aprosoja/MS a partir do próximo ano. Quero expressar minha admiração ao presidente André Dobashi por sua dedicação e pela sólida base técnica construída em sua gestão. A partir de agora, continuaremos seu legado, nos comprometendo a fazer o agronegócio sul-mato-grossense cada vez mais pujante”, disse Michelc.

