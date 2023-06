Bolsa Família é pago a 206 mil famílias, em MS

Valor soma R$ 142,9 milhões, no mês de maio

Em Mato Grosso do Sul, 206 mil famílias foram contempladas pelo Bolsa Família, no mês de maio. O recurso chega ao valor de R$ 142,9 milhões em relação aos 79 municípios, com o valor médio de R$ 695,31.

Deste total, R$ 17,9 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância que garante um adicional de R$ 150 a cada criança de 0 a 6 anos na composição familiar dos beneficiários. Ao todo, 119 mil crianças nessa faixa etária vão ser contempladas, no Estado.

Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os cinco maiores número de famílias beneficiárias do programa no mês de maio no Estado são de – Campo Grande (59.102), Dourados (13.168), Corumbá (9.504), Ponta Porã (8.952) e Três Lagoas (7.581).

A reportagem do jornal O Estado conversou com Jéssica Arce da Silva, de 28 anos. Com duas filhas, de 4 e 10 anos, para criar sozinha, Jéssica relata que a desigualdade salarial não é algo fácil no país.

“O salário-mínimo aumentou para R$ 1.320, porém, acaba que não consegue me ajudar completamente. Trabalhava como auxiliar de produção, entrava no período da manhã e saía apenas 0h. Com os descontos do salário, não conseguia nem pagar uma babá para ficar com as minhas meninas. Então, tive que optar por sair para cuidar delas e agora estou desempregada”, explicou.

Indagada sobre o Bolsa Família do governo federal e o programa Mais Social do Governo do Estado, a dona de casa afirma que ajuda e auxilia na hora de fazer alguma compra no mercado. “Os benefícios ajudam em algumas coisas, como fazer mercado e comprar roupa para as meninas. Mas, hoje mesmo, só tenho água na geladeira. Então, ainda assim continuamos lutando a cada dia para buscar o melhor, sempre, para manter um convívio com a sociedade em que, na maioria das vezes, não somos vistos”, finalizou.

O valor médio pago neste ano em todo o país do Bolsa Família é o mais alto de todos os tempos. São R$ 672,45, acima dos R$ 670,49 registrados no mês de abril. O programa está nos 5.570 municípios do país e, neste mês, o valor total pago pelo governo federal soma R$ 14,1 bilhões, que é o maior da história do programa de transferência de renda.

Sendo assim, vale destacar que desde o relançamento, em março, o programa incluiu mais de 1 milhão de famílias. São pessoas que preenchem os requisitos para estar na lista e estavam fora, até então. Entre os meses de março e abril, 8 mil famílias foram incluídas.

Além disso, o Benefício de Primeira Infância é destinado para 9 milhões de crianças neste mês e superou as 8,89 milhões, de abril. Para isso, estão reservados mais de R$ 1,35 bilhão, no Brasil.

