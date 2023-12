Vídeo: Após passar mão em jovem, motociclista é indiciado pelo crime de importunação sexual

O motociclista flagrado por câmeras de segurança passando a mão na bunda de uma jovem foi identificado e interrogado, na tarde de ontem (30), pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Campo Grande. O crime aconteceu no último dia 24 de abril, no Bairro Aero Racho, região sul da Capital.

Segundo a nota divulgada pela Deam, o suspeito foi interrogado pelo Setor de Investigação de Crimes Sexuais e será indiciado pelo crime de importunação sexual.

De acordo com as imagens divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver que o motociclista reduz a velocidade, se próxima da vítima, passa a mão e depois vai embora.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram