Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O mês termina com um forrobodó entre as estrelas e a dica é pegar mais leve, bebê! Controle sua impulsividade ariana e arme-se de boa vontade para lidar com as bagacinhas que podem surgir. Convém botar um freio na sua impaciência e mostrar mais diplomacia em seus contatos e relacionamentos. Chantagens emocionais e pressões vão pegar mal e há risco de atritos no ambiente doméstico ou profissional. Nem tudo vai parecer tão fácil hoje e será preciso mais empenho para alcançar bons resultados. No romance, antigas cobranças podem voltar à tona e provocar torta de climão com o love – supere e vire a página! Chateações também estão previstas pra quem tá na pista, então, é melhor ir devagar, valeu?

Touro (de 21/4 a 20/5)

Maio se despede com energias nervosinhas e a dica é se valer da sua prudência, tourinho! Hoje convém dar uma maneirada no ritmo e cuidar com mais carinho da saúde: evite comilanças e não saia muito da rotina. Se pensa em fazer alguma mudança no visual ou algum procedimento estético, talvez seja melhor marcar para outro dia, pois o resultado pode não te agradar. Os astros também recomendam a se organizar no trabalho e melhorar a comunicação para não ter tretas e mal-entendidos em suas conversas. À noite, a Lua muda de cenário, mas o clima vai seguir tenso e instabilidades podem marcar presença com o crush ou o mozão. Procure ter mais jeitinho ao expor suas opiniões e evite forçar a barra, tá bom?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Fim de mês e você na maior ansiedade por good news, geminilover? Então já adianto que é melhor baixar um pouco a bola e as expectativas porque hoje nem tudo serão flores e instabilidades podem aparecer pelo caminho, inclusive das suas finanças. Convém controlar as contas e despesas com mais rigor porque se sair gastando o salário na louca pode faltar pra pagar o essencial – eita! No trabalho, faça a sua parte e dobre a atenção para não atrasar o serviço ou pode ouvir cobranças. Seu charme fica on durante o dia e favorece as paqueras, mas se já escolheu seu alvo ou tem uma relação firme, nem pense em querer controlar seu amor, pois há tendência de treta. À noite, concessões podem ser necessárias.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje os astros não vão dar muita molezinha e pra fechar o mês com saldo positivo, convém ralar mais, cancerianjo! O trabalho pode exigir uma cota extra de empenho e talvez precise fazer alguns sacrifícios para chegar onde quer. Bagacinhas também podem rolar no convívio familiar, mas se controlar o mimimi e não levar tudo para o lado pessoal, as coisas melhoram em casa. Antes de apontar o dedo, procure exercitar a empatia e se colocar no lugar dos outros. No romance, tretinhas e decepções não estão descartadas e quem atravessa uma fase de crise terá que agir com mais firmeza para superar antigas mágoas. Se está na pista, cautela pra não deixar as carências falarem mais alto do que o bom senso.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tô vendo aqui que o cenário não está lá essas coisas nesse finalzinho de mês e será preciso um bom jogo de cintura para não escorregar em cascas de banana, minha consagrada! Lua e Vênus se estranham no céu, sinal de que você também pode enfrentar perrengues, ainda mais com quem o seu santo já não bate muito. Fofocas, intrigas e deslealdades podem minar a harmonia em seus contatos, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Numa dessa, a dica é se resguardar, falar apenas o necessário e pegar distância de quem gosta de ver o circo pegar fogo. Ainda bem que você tem confiança de sobra para vencer bagacinhas, só evite forçar a barra à noite, quando há risco de atritos com parentes e também o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Maio termina com umas trombadas astrais e isso significa que você terá que explorar sua disciplina e seu lado observador para se livrar de ciladas e zicas, bebê! Convém ter cautela dobrada com seu dinheiro e mais atenção para não misturar interesses pessoais e financeiros. Gente que se diz amiga pode querer se aproveitar da sua boa vontade, pedir grana emprestada ou te colocar em saia justa. Respira e não pira: muita calma nessa hora para lidar numa boa com as situações sem descer do salto. No trabalho, cumpra as suas atribuições sem esperar muito dos outros. Altos e baixos rondam a vida amorosa e desentendimentos podem rolar com o crush ou o mozão. Esclareça tudo e maneire na possessividade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Hoje a Lua Crescente está em ritmo de mudança e sai do seu signo, mas forma aspectos tensos no céu e recomenda a abrir o olhão. Instabilidades vão marcar presença na vida profissional e será preciso mais esperteza para não deixar ninguém te passar a perna. Foque nas responsabilidades, evite embates com quem tem cargo superior ao seu e confie mais no seu taco ao lidar com adversários e concorrentes. Se está pensando em fazer alguma mudança na aparência, talvez seja melhor adiar para outra ocasião. O dia também pode reservar desafios nos assuntos do coração, portanto, não se iluda muito com caras bonitas e promessas vazias. À noite, exigências podem melar a paquera e o romance, então, pegue leve!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Convém ir com calma na alma neste último dia de maio, bebê! A Lua segue infernizando seu signo até à noite, arruma treta com os astros e pede atenção extra com a saúde e o bem-estar. Dê cartão vermelho para o estresse e não se desgaste com assuntos que não tem condições de resolver agora. No trabalho, faça apenas o que já está programado e evite se envolver com outros interesses. Não é um bom período para viagens e mudanças em sua rotina. Nas finanças, procure controlar bem o orçamento para virar o mês sem maiores preocupações. A vida amorosa também pode ser alvo de instabilidades e desencontros não estão descartados. No romance, é hora de mostrar mais compreensão e esquecer tretinhas do passado.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu signo é impetuoso e quer tudo para ontem, mas hoje a paciência será sua maior aliada, meu cristalzinho! Os astros estão com os humores alterados e alertam que nem tudo pode sair como deseja, principalmente no trabalho e nas relações sociais. Convém diminuir um pouco as expectativas, ajustar seus planos à realidade e ficar de boas para encarar os contratempos sem se irritar e sem tretar com ninguém. Amizades são tesouros na sua vida, mas nesta quarta-feira podem ser pivôs de atritos e você precisará se empenhar um pouco mais para se entender com a galera. Altos e baixos vão rolar nos contatinhos e o clima também não fica tão firme na união. Maneire na franqueza pra não magoar seu amorzinho.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tô vendo aqui que maio chega ao fim pontuado por instabilidades e a dica é ir devagar com o andor, Caprica! É hora de pegar mais leve em tudo e se valer da sua determinação, serenidade e perseverança para lidar com possíveis imprevistos. Seu compromisso com o trabalho é imenso, só que hoje o serviço vai exigir persistência sobrada e você também pode precisar de mais jogo de cintura ao lidar com a chefia. No período da tarde, o astral dá uma trégua e as coisas devem fluir melhor, mas o clima volta a ficar pesadinho à noite e pode deixar a relação a dois à mercê de atritos: não desconte sua irritação no love. Há chance de paquera com alguém da turma, só não convém ser exigente demais com o crush.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Nem tudo pode caminhar do jeitinho que você espera hoje, mas com dedicação, foco e boa vontade, terá resultados mais satisfatórios, viu bebê? O conselho é definir uma meta e se concentrar nessa direção para não gastar energia à toa, ainda mais no trabalho. O desejo de fazer coisas diferentes tende a aumentar, só que não vai ser tão fácil conciliar interesses, portanto, evite se dispersar com outros assuntos. Nos estudos e em atividades que exigem concentração, pode precisar de empenho dobrado para não se distrair. O astral também pode ficar meia boca nos assuntos do coração e não convém sonhar alto demais. Rivalidades estão previstas nos contatinhos e ajustes podem ser necessários no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O último dia do mês vem com pegadinha e convém ficar esperta para não cair em nenhuma cilada, piscianjo! A Lua se estranha com os astros e essas vibes podem trazer incertezas na hora de resolver as coisas e tomar decisões. Confie mais em sua intuição e em seu taco, sobretudo ao lidar com situações desafiadoras. Hoje também convém dobrar a atenção com pagamentos, boletos com prazo estourando e interesses que envolvam grana. Há risco de gastar com bobagens e depois faltar para as continhas. Na paquera, cuidado para não brincar com os sentimentos do crush. Se não tem intenção de levar o lance adiante, é melhor abrir o jogo. As tensões seguem à noite, então, reforce os laços de confiança com o xodó.