Black Friday: Produtos de beleza lideram compras e tentativas de fraude

“Os golpistas veem na Black Friday uma chance de explorar vulnerabilidades”, avalia especialista

Produtos de Beleza lideraram o volume de pedidos tanto no mês de novembro quanto durante a Black Friday 2024. Somente na semana do evento, o segmento concentrou 25,5% do total de compras realizadas dentro da própria categoria, evidenciando a força do período promocional para o setor. Em paralelo, o alto interesse dos consumidores também atraiu a atenção dos fraudadores: a categoria respondeu por 16,8% das fraudes evitadas durante o evento, segundo dados da Serasa Experian.

O levantamento mostra que os hábitos digitais de 2024 já antecipam as vulnerabilidades de 2025, em um cenário em que consumo acelerado e risco de exposição caminham lado a lado. Logo atrás de Beleza, que somou mais de 659 mil pedidos no período da Black Friday, destacaram-se as categorias Calçados (463 mil pedidos; 25,1% das vendas de novembro concentradas dentro da categoria), Vestuário (438 mil; 23,1%), Saúde (299 mil; 14,4%) e Eletrodomésticos (239 mil; 32,9%).

Esta última se destacou não apenas pela alta concentração de compras durante a semana promocional, o que indica que muitos consumidores aguardam a data para adquirir esses itens, mas também por ter movimentado o maior volume financeiro da Black Friday e liderado em valor de fraudes evitadas.

Em termos proporcionais, a categoria de Eletrodomésticos concentrou 22,2% das tentativas de fraude registradas em novembro durante o evento, seguida por Celulares (21,2%) e Beleza (17,7%).

“Enquanto o varejo se prepara para impulsionar vendas, os golpistas veem na Black Friday uma chance de explorar vulnerabilidades digitais. Eles seguem o rastro do consumo com precisão e agem em categorias de alta demanda, para aproveitar possíveis brechas. Embora as tentativas de golpe ocorram o ano todo, datas promocionais como a Black Friday, que hoje já é uma das mais relevantes para o e-commerce no Brasil, concentram ataques com potencial de causar grandes prejuízos a consumidores e empresas”, afirma o Diretor de Autenticação e Prevenção a Fraude da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez.

Fraudes miram produtos populares

Entre os produtos mais comprados e atacados durante a Black Friday 2024, alguns se destacam. Um console de videogame liderou o ranking de tentativas de fraudes, com mais de 4,2 mil pedidos analisados, movimentando R$ 14,8 milhões em vendas e potencial de prejuízo em R$ 790,8 mil, o maior valor individual registrado.

Um modelo de Air Fryer, item mais vendido da data em volume de pedidos, também apareceu entre os alvos mais recorrentes, com R$ 74,6 mil em fraudes evitadas.

Ao todo, a Serasa Experian analisou 5,2 milhões de transações que movimentaram R$ 3,5 bilhões. Durante o evento, foram interceptadas 32,4 mil tentativas de fraude, o que evitou prejuízos de R$ 51,8 milhões para consumidores e empresas.

Por Suzi Jarde