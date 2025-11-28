MS desacelera e cria 880 vagas formais em outubro, menor ritmo de crescimento desde julho, aponta Caged

A geração de empregos em Mato Grosso do Sul perdeu força em outubro. Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nessa quinta-feira (27), mostram que o Estado abriu 880 vagas com carteira assinada, resultado de 34.640 admissões e 33.760 desligamentos. É o menor saldo desde julho, mês em que o emprego formal apresentou crescimento pela última vez.

O levantamento aponta uma queda de 0,39% nas contratações em relação a setembro, quando 34.776 trabalhadores foram admitidos. Já as demissões tiveram alta de 1,08%, acima dos 33.397 desligamentos registrados no mês anterior. A combinação entre menor ritmo de admissões e estabilidade nas dispensas reduziu a expansão do emprego no Estado.

O comércio liderou a criação de vagas em outubro, com 432 novos postos. Em seguida aparece a construção civil, responsável por 412 vagas, e a indústria, que ampliou o mercado com 203 novas oportunidades. Já o setor de serviços, tradicionalmente o maior empregador, apresentou saldo negativo de 95 vagas, após admitir 12.239 trabalhadores e demitir 12.334. A agropecuária também recuou, fechando o mês com 72 vagas a menos.

O comércio, além de alcançar o melhor saldo do mês, registrou 8.360 admissões e 7.928 desligamentos, mantendo o posto de setor com mais contratações no acumulado do ano.

Perfil dos trabalhadores

Outubro registrou maior contratação de mulheres, que somaram saldo de 468 vagas, enquanto os homens responderam por 412. Pessoas com ensino médio completo lideraram as admissões, com destaque para a faixa etária de 18 a 24 anos, tradicional porta de entrada no mercado formal. Por outro lado, trabalhadores de 30 a 39 anos tiveram queda expressiva, com redução de 395 vagas no mês.

Entre os grupos ocupacionais, o melhor desempenho foi de trabalhadores da produção industrial, que somaram saldo de 602 vagas. Em seguida, apareceram vendedores do comércio e profissionais de serviços em lojas e mercados, com 490 novas oportunidades.

De janeiro a outubro, Mato Grosso do Sul acumulou 367.445 contratações e 335.625 demissões, o que resultou em saldo positivo de 31.820 vagas. O desempenho mantém o Estado em trajetória de crescimento ao longo dos dez meses avaliados.

No cenário nacional, o Brasil abriu 85,1 mil vagas em outubro, com 2,27 milhões de admissões e 2,18 milhões de desligamentos. O número representa uma queda de 35% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram criados 131,6 mil empregos. Trata-se do pior desempenho para outubro desde o início do novo Caged, em 2020.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais