Homem é esfaqueado após sair de supermercado, no Jardim Carioca

Um homem, de 50 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueado nesta quina-feira (27). O caso aconteceu no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

Segundo as informações do Boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima machucada e sangrando na Rua Zacarias Mourão. Quando questionado sobre o acorrido, ele informou que havia sido esfaqueado pelas costas, na região abdominal lateral direita, quando saiu de um supermercado localizado na Avenida Sete.

Ainda segundo o relato, o autor, que ainda não foi identificado, levou suas sacolas de compras. Mesmo ferido, a vítima conseguiu caminhar cerca de 250 metros até sua residência. O Samu foi acionado para atendimento médico, mas o homem recusou e ficou deitado em sua cama.

A área do crime foi isolada para perícia. O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.