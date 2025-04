Governo projeta crescimento de 2,5% para economia em 2026, com inflação controlada e queda nos juros

Projeções fazem parte do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, entregue ao Congresso Nacional nesta terça-feira (15)

O Governo Federal prevê que a economia brasileira crescerá 2,5% em 2026, após uma expansão estimada em 2,31% para 2025. As projeções constam no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2026, enviado nesta terça-feira (15) ao Congresso Nacional.

Com o avanço moderado do Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa é de que a inflação também siga trajetória de queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, deve recuar para 3,5% em 2026, com estimativas ainda menores para os anos seguintes: 3,1% em 2027 e 3% em 2028 e 2029. A projeção para este ano é de 4,9%.

Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado como referência para o reajuste do salário mínimo, a previsão é de 3,4% no próximo ano e 3% de 2027 a 2029, abaixo dos 4,76% esperados para 2025.

As estimativas do IPCA para 2026 estão dentro da meta de inflação de 3% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que admite variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Com isso, a inflação poderá oscilar entre 1,5% e 4,5% sem comprometer a meta.

A taxa básica de juros da economia, a Selic, deverá manter trajetória de queda ao longo dos próximos anos. O PLDO prevê Selic média de 12,56% em 2026, com reduções graduais para 10,09% em 2027, 8,27% em 2028 e 7,27% em 2029. Atualmente, a taxa está fixada em 14,25% ao ano.

Já a cotação média do dólar é estimada em R$ 5,97 em 2026, com ligeira queda nos anos seguintes: R$ 5,91 em 2027, R$ 5,07 em 2028 e R$ 5,10 em 2029.

O documento também traz a previsão de preços médios do barril de petróleo, utilizados para calcular receitas federais com royalties da exploração. A expectativa é de que o valor fique em US$ 66,74 no próximo ano, e se mantenha estável nos anos seguintes: US$66,26 em 2027, US$ 66,42 em 2028 e US$ 66,65 em 2029.

