Banco do Brasil renegocia R$ 3 milhões em dívidas no primeiro dia do Desenrola 2.0

O Banco do Brasil realizou 1.807 renegociações de dívidas no primeiro dia de operação do programa Desenrola 2.0, também chamado de “Novo Desenrola”. Segundo a instituição financeira, os acordos fechados nessa quarta-feira (6) somaram aproximadamente R$ 3 milhões.

Lançado pelo governo federal no início da semana, o programa tem como objetivo facilitar a renegociação de dívidas e reduzir o endividamento da população brasileira. Para viabilizar condições mais acessíveis, a União disponibilizou até R$ 15 bilhões em garantias, permitindo a oferta de juros mais baixos durante as negociações.

Além das renegociações realizadas dentro do Desenrola 2.0, o Banco do Brasil informou que também firmou outros 10,1 mil acordos voltados a diferentes perfis de clientes. Essas negociações adicionais movimentaram cerca de R$ 94,8 milhões.

De acordo com a instituição, o anúncio do programa provocou um aumento expressivo na procura por renegociação de dívidas. Em comunicado, o banco destacou que “a quantidade de renegociações, considerando todos os públicos, saltou 87% na comparação com o início da semana passada”.

O governo federal aposta no Desenrola 2.0 como uma das principais medidas para estimular o consumo, reduzir a inadimplência e aliviar o orçamento das famílias endividadas. A expectativa é de que o programa amplie o acesso ao crédito e contribua para a recuperação da atividade econômica nos próximos meses.

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