Homem é preso suspeito de agredir companheira com faca em Caarapó

Mulher sofreu ferimentos no tórax, braço e cabeça após discussão dentro da casa do casal

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (8) suspeito de agredir a companheira durante uma discussão em Caarapó.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi atacada com golpes de faca e sofreu ferimentos no tórax, braço e cabeça. Ela também teria sido ameaçada de morte pelo suspeito.

Equipes do SIG de Fátima do Sul ajudaram nas buscas e localizaram o homem após o crime. A vítima recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo de delito.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Caarapó e permanece à disposição da Justiça. Casos de violência doméstica podem ser denunciados de forma anônima pelos canais oficiais da polícia e também pelo 180.

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