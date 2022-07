Auxílio para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago em agosto

Cerca de dez dias após a promulgação da emenda constitucional que ampliou benefícios sociais, o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou (25) o calendário para o pagamento dos auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta do preço dos combustíveis. Os benefícios serão pagos a dezembro, com a parcela sendo paga em dobro em relação às demais parcelas.

As parcelas e do Auxílio Caminhoneiro serão pagas juntas em , somando R$ 2 mil. As demais parcelas, que serão pagas até dezembro, equivalerão a R$ 1 mil. Em relação ao Auxílio Taxista, o limite máximo de cada parcela soma R$ 1 mil, podendo atingir R$ 2 mil em agosto (pagos em datas diferentes no mesmo mês), mas os valores efetivos dependerão do número de taxistas cadastrados pelas prefeituras. Caso haja mais taxistas cadastrados que o previsto, o valor para cada um ficará menor.

O Auxílio Taxista começará a ser pago em . As prefeituras ão até (31) para informar a lista e o número de beneficiários ao governo federal.

Confira os calendários para os dois benefícios

Auxílio Caminhoneiro

Parcela Data de pagamento Dados ativos no Ministério da Infraestrutura Julho e agosto 9/8 (valor em dobro) até 22/7 Setembro 24/9 até 11/9 Outubro 22/10 até 9/10 Novembro 26/11 até 13/11 Dezembro 17/12 até 4/12

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência

Auxílio Taxista

Parcela Data de pagamento Dados enviados pela prefeitura Julho 16/8 até 31/7 Agosto 30/8 até 15/8 Setembro a dezembro sem data definida` até 11/9

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência

Quem tem direito?

Poderão receber o BEm Caminhoneiro (Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga) os transportadores de carga autônomos cadastrados até no RNTR-C (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas). O cadastro precisa estar ativo, com exigência de CPF e Carteira Nacional de Habilitação válidos.

Cada transportador receberá o valor fixo, independentemente da quantidade de veículos que possuir. Todos os meses, o Ministério da Infraestrutura repassará ao Ministério do Trabalho e Previdência os dados atualizados do RNTR-C.

Em relação ao Auxílio Taxista, terão direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedido até . Não será necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. A prestação das informações caberá inteiramente às prefeituras (ou ao governo do Distrito Federal, no caso da capital federal).

Por Wellton Máximo – Agência Brasil