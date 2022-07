Luciana Azambuja é pré-candidata a deputada federal

Luciana Azambuja (PP), ex – subsecretária de políticas públicas das mulheres no Estado confirmou sua pré-candidatura a deputada federal, durante sua a visita no Portal O Estado Online MS, confirmando que saiu na última chamada para a pré-campanha em Maio para visitar o interior e pretende retomar até o final de agosto já como candidata.

Luciana confirmou seu apoio a candidatura ao Governo do Estado ao Eduardo Riedel (PSDB), a ex-ministra Tereza Cristina (PP) ao Senado e a presidência ao Jair Messias Bolsonaro (PSDB).

Ela defendera as bandeiras em prol da Saúde, Políticas Públicas eficazes, com pessoas com deficiências, agricultura familiar e segurança reafirmando que também defenderá os direitos dos homens e não apenas das mulheres, como sempre levantou e defendeu a bandeira.

Luciana lembrou dos 7 anos em que esteve a frente de importantes trabalhos realizados no enfrentamento a proteção das mulheres no Estado e citou alguns dos projetos criados em sua gestão como por exemplo: MS Recomeçar, MS fronteiras, Agosto Lilás dentre outros projetos que são leis e terão continuidade mesmo após a gestão de Reinaldo. “Tivemos este cuidado em criar projetos que prevalecerão independente de governo, dando sequencia ao trabalho iniciado”, revelou Azambuja.