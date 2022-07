Alinhado com o conservadorismo, pré-candidato Wilton Acosta quer menos impunidade

Pré-candidato a deputado federal por Mato Grosso do Sul e Presidente do PRB (Partido Republicanos Brasileiro) de MS, Wilton Melo Acosta, está certo que sua pré-campanha está bem alinhada com pautas assuntos conservadores e na preocupação em melhorar a vida da população do Estado, com menos violência e resultados.

“Estou visitando muito o interior do Estado, praticamente todos os municípios, conversando com o nosso segmento [evangélicos], com o partido e amigos, sobre a importância de garantirmos uma representação no Congresso”, conta.

Wilton diz que entre as principais bandeiras defendidas por ele são os valores. “A nossa luta é contra a legalização das drogas e também contra a cultura de morte no país. Além disso, contra a sexualização e violência em crianças.”

“Sabemos que precisamos enfrentar uma reforma do nosso código penal. Vemos muita impunidade por ai e isso é uma questão fundamental que devemos nos debruçar. Também sobre a questão da reforma tributaria que, se não houver uma reforma administrativa, o Estado vai quebrar”, acredita Wilton.

“Os partidos que dão sustentação ao Presidente Bolsonaro, como nós, estão alinhados em apoiar um candidato para Governo que também está junto com o presidente”, diz Wilton citando o ex-secretário de obras e pré-candidato ao governo estadual, Eduardo Riedel.

De acordo com o presidente do partido de direita, os partidos que estão juntos no Congresso Nacional, também estão juntos aqui também no Estado, ou seja, o PP (Partido Progressistas), PL (Partido Liberal) e Republicanos.

“Estamos ensaiando para sair com três pré-candidatos a serem deputados estaduais. Por enquanto, estamos contando com somente dois nomes [Antônio Vaz e Herculano Borges], mas a meta do Republicanos é chegar no terceiro nome”, conclui.

Com informações da repórter Juliana Vilas Boas Brum