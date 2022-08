Ceará vence São Paulo, mas é eliminado nos pênaltis

De novo nos pênaltis em uma competição de mata-mata, o São Paulo superou o Ceará por 4 a 3 após perder por 2 a 1 nos 90 minutos regulamentares e garantiu a sua classificação à semifinal da Copa Sul-Americana. O tricolor esteve com a classificação próxima algumas vezes, mas encontrou um Ceará que não estava disposto a desistir fácil.

O Vozão chegou embalado pelos mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão. Durante os 90 minutos, o jogo foi bastante intenso para os dois lados. No primeiro tempo, o Tricolor levou sufoco do Vozão nos minutos iniciais, mas logo equilibrou e teve as melhores chances. Com a classificação, o São Paulo enfrenta agora o Atlético-GO. Como o segundo confronto da semifinal ainda não foi definido (Inter x Melgar acontece nesta quinta, 11), a Conmebol ainda não detalhou as datas dos confrontos.

Como foi Ceará x São Paulo

O Ceará começou melhor a disputa. Até os 10 primeiros minutos tomava a iniciativa do jogo. O São Paulo melhorou quando conseguiu trocar mais passes. Ao longo da primeira etapa, o tricolor teve as melhores chances, principalmente quando havia infiltrações de Galoppo. O meio campista teve uma grande oportunidade de abrir o placar, mas bateu para fora.

Era um dos melhores momentos do Tricolor na partida quando Mendoza fez de cabeça para o Vozão. Após cruzamento de Richardson, o atacante subiu mais alto que a defesa tricolor e cabeceou sem chances para o goleiro Felipe Alves.

Na segunda etapa, Rogério Ceni mudou. A saída de Galoppo para a entrada de Nestor deu mais dinamismo ao time, que passou a ter mais a posse de bola e preencher o campo de ataque. Igor Vinícius, o destaque da partida, deixou tudo igual no Castelão. Após uma triangulação com Calleri e Nestor, a bola sobrou para o lateral direito, que não perdoou e bateu rasteiro. 1 a 1 no Castelão.

Alguns minutos depois, um chutão mal dado de Welington para afastar um cruzamento deixou a bola nos pés de Guilherme Castilho, que chutou de longe para marcar e selar o fim da invencibilidade são-paulina na competição. Com 2 a 2 no placar agregado, a disputa foi para os pênaltis.

Felipe Alves defendeu a primeira cobrança de Castilho. Calleri converteu em seguida. Victor Luis converteu a primeira cearense. Igor Vinícius chutou na trave. Matheus Peixoto chutou forte no meio do gol. Luciano também converteu no lado esquerdo.

Na última cobrança, Vina errou e Igor Gomes poderia dar a classificação para o São Paulo, mas também desperdiçou. Na série de penalidades alternadas, Fernando Sobral mandou para fora e Patrick marcou o gol da classificação do São Paulo.

Próximos compromissos

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (14), às 16hrs (Brasília), contra o Bragantino, no Morumbi. O tricolor chega com a expectativa de se recuperar no Brasileirão, já que o time esta em alerta com a proximidade do Z4. Depois, o tricolor vai a Belo Horizonte enfrentar o América-MG, no jogo de volta da Copa do Brasil.

Já o Ceará tem clássico pela frente, contra o Fortaleza, no domingo, às 16hrs, na Arena Castelão. O clube é hoje 14º colocado e também busca se afastar da zona de perigo.

