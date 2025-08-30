Já aproveitou a Semana do Cinema? Confira os filmes em cartaz até quarta-feira

Ingressos a R$ 10 atraem público e programação mistura terror, animação e clássicos relançados

A Semana do Cinema segue movimentando as salas de Campo Grande. Até quarta-feira (3), quem quiser aproveitar a promoção pode conferir uma programação variada nos principais cinemas da cidade: UCI Bosque dos Ipês, Cinemark Campo Grande e Cinépolis Norte Sul Plaza.

Entre os destaques estão:

A Invocação do Mal 4: O Último Ritual: Ed e Lorraine Warren, já aposentados após anos enfrentando o sobrenatural, são chamados para investigar um novo caso aterrador. A família Smurl enfrenta forças demoníacas em sua casa, e os Warren precisam confrontar seus maiores medos para ajudá-los.

A Hora do Mal: Na madrugada de uma noite comum, 17 crianças desaparecem misteriosamente de uma sala de aula, deixando a cidade inteira em choque. O único sobrevivente, Alex Lilly, é o único que não acordou e fugiu. Sem sinais de arrombamento ou violência, a comunidade busca respostas enquanto o caso permanece inexplicável.

Faça Ela Voltar: Após a morte do pai, os irmãos Andy e Piper são enviados para um lar temporário, onde enfrentam os segredos sombrios de sua nova tutora, Laura. A casa isolada esconde mistérios que transformam a vida dos irmãos em um pesadelo aterrorizante.

Juntos: Tim e Millie, um casal disfuncional, se mudam para uma cidade isolada, onde uma força sobrenatural começa a afetar seu relacionamento e suas existências físicas, desafiando sua união e colocando-os em situações extremas.

Como Treinar o Seu Dragão (live-action): Na ilha de Berk, o jovem Soluço, filho do chefe Stoico, forma uma amizade improvável com Banguela, um dragão Fúria da Noite. Juntos, eles desafiam as tradições vikingas, revelando a verdadeira natureza dos dragões e mudando o destino da ilha.

Lilo & Stitch (live-action): Lilo, uma garota havaiana solitária, encontra Stitch, um alienígena geneticamente modificado. Juntos, eles formam uma amizade que transforma suas vidas, ensinando sobre família e pertencimento.

Os Caras Malvados 2: Após cinco anos, o Sr. Lobo e sua trupe de ex-criminosos tentam viver uma vida honesta. No entanto, enfrentam desafios ao tentar ganhar a confiança da sociedade e lidar com as consequências de seu passado.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos: Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm adquirem habilidades extraordinárias após um acidente cósmico. Agora, eles devem aprender a controlar seus poderes e enfrentar ameaças que desafiam a própria existência.

Interestelar: Em um futuro onde a Terra enfrenta catástrofes ambientais, um grupo de astronautas viaja através de um buraco de minhoca em busca de um novo lar para a humanidade, enfrentando desafios cósmicos e dilemas emocionais.

Rosario: Após a morte de sua avó, uma empresária retorna à casa da família e se vê envolvida em eventos sobrenaturais que revelam segredos do passado, desafiando sua compreensão da realidade.

C.I.C. – Central de Inteligência Cearense: O agente Karkará é encarregado de recuperar uma fórmula secreta roubada, embarcando em uma missão cheia de ação e intrigas, onde enfrenta desafios inesperados e forças poderosas.

Uma Mulher Sem Filtro: Após um incidente, uma publicitária perde a capacidade de filtrar suas palavras, resultando em situações inesperadas e desafiadoras em sua vida pessoal e profissional.

