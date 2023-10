Atenção: Acesso à Segunda Fase do Desenrola Brasil exige cadastro no Portal Gov.br

A Segunda Fase do Desenrola Brasil já começou e o devedor que deseja saber se teve o débito contemplado na fase de renegociação precisa ter uma conta de nível ouro ou prata no Portal Gov.br. Os níveis estão relacionados à forma como a conta foi criada e as validações de segurança da mesma. O acesso à plataforma exclusiva para essa etapa de renegociação só será possível com o login no portal do governo federal e será liberada nesta semana ou no início da próxima. No total, 32,5 milhões de consumidores serão abrangidos pela segunda fase do Desenrola.

Níveis de Segurança da conta Gov.br

Ao todo, são três níveis: bronze, prata e ouro. As contas cadastradas exclusivamente com informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são consideradas nível bronze. Também tem esse nível o cadastro feito presencialmente nas unidades do INSS ou do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

As contas nível prata têm validação de uma dessas três fontes: biometria facial da carteira de motorista, cadastro Sigepe (no caso de servidores públicos) ou dados bancários de um dos 11 bancos conveniados ao Portal Gov.br (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Santander, Sicoob, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil).

As contas validadas com biometria facial da Justiça Eleitoral ou por certificado digital compatível com ICP-Brasil passam a ter nível ouro de segurança.

Vale destacar que pessoas com a conta no nível bronze podem aumentar o nível de segurança ao realizarem validações que possibilitam se tornar prata ou ouro. Para abrir sua conta no portal do governo e saber mais informações acesse aqui.

Dados do Desenrola Brasil

Entre 25 e 27 de setembro, ocorreram os leilões de descontos, que contemplaram as empresas que ofereceram os maiores abatimentos com R$ 8 bilhões de ajuda do Fundo Garantidor de Operações (FGO), mantido pelo Tesouro Nacional.

Segundo balanço apresentado pelo Ministério da Fazenda na última sexta-feira (29), as empresas ofereceram R$ 126 bilhões em descontos, com o abatimento médio das dívidas ficando em 83%. O desconto ficou acima das expectativas do governo, que esperava um abatimento médio de 58%.

Foram ofertados descontos de R$ 59 bilhões para dívidas até R$ 5 mil e R$ 68 bilhões para dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. O lote que ofereceu o maior valor de desconto médio (96%) foi o de dívidas com empresas de cartão de crédito.

Inicialmente , 924 credores aderiram voluntariamente ao Desenrola, mas apenas 709 fizeram o processo de atualização das dívidas. Desse total, 654 participaram dos leilões. As empresas credoras estão agrupadas em nove setores: serviços financeiros; securitizadoras; varejo; energia; telecomunicações; água e saneamento; educação; micro e pequena empresa, educação.

Destinada à Faixa 1 do programa, a segunda etapa do Desenrola pretende beneficiar consumidores com o nome negativado que ganham até dois salários mínimos. Em tese, só poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5 mil, que representam 98% dos contratos na plataforma e somam R$ 78,9 bilhões. No entanto, caso não haja adesão suficiente, o limite de débitos individuais sobe para R$ 20 mil, que somam R$ 161,3 bilhões em valores cadastrados pelos credores na plataforma.

Com informações da Agência Brasil

