Em HQ, amigos dividem experiências e frustrações de quem quer viver de arte na Capital

O início da vida adulta pode ser uma fase de aprendizados e surpresas, mas que também provoca uma série de questionamentos. É com essa premissa que o escritor e quadrinista Dudu Azevedo traz a história em quadrinhos “Sonhos Selvagens”.

O livro traz um encontro entre o quati Simão, o lobo-guará Tobias e a pomba-asa-branca Joana, que ganharam características humanas a partir do traço de Dudu. Ambientada em Campo Grande, a HQ começa com o desenho de um outdoor onde está estampada a frase “Campo Grande, a cidade do tamanho de seus sonhos”, uma provocação que conduz a conversa dos amigos, que compartilham experiências de quem está passando pela fase dos trinta e poucos anos e precisa lidar com as demandas da vida adulta, o mal estar do fim da juventude, a repressão que o mercado de trabalho traz e com o abandono de sonhos, sobretudo para quem planejava trabalhar com arte, como eles. O local do encontro é um prédio residencial antigo na avenida Afonso Pena, coração da cidade.

A graphic novel foi a vencedora do 1º Prêmio Ipê de Literatura, realizado pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em Campo Grande. “Ter um quadrinho como principal premiado mostra como esse gênero está crescendo e merece cada vez mais destaque no Estado”, pontua Dudu.

O livro tem 120 páginas coloridas. A capa leva a assinatura da artista campo-grandense Lívia Tinoco, com uma releitura do trio de amigos. Além disso, a edição traz prefácio de Fabiana Gibim, da editora Sobinfluência de São Paulo, e um pósfácio escrito pelo autor e compositor João Benitez, parceiro de produção artística de Dudu. No final da edição, há uma galeria de fanarts dos personagens principais, criadas por artistas do Mato Grosso do Sul, como Fabio Quill, Eliane Fraulob, Gabriel Quartin, Fernando Freitas e a já citada Lívia Tinoco.

Lançamento

“Sonhos Selvagens” foi apresentada ao público em maio, durante a Feira Motim, em Brasília, e já esteve também em Curitiba para a Bienal de Quadrinhos. Agora, ela chega em Campo Grande para o lançamento oficial na cidade que é o pano de fundo da história. O evento acontece no dia 7 de outubro, na Éden Beer, com um bate papo entre o autor Dudu Azevedo e o co-roteirista João Benitez, mediado pelo quadrinista e artista visual Fabio Quill.

Para Quill, “Sonhos Selvagens” é aquela leitura que parece simples, mas que acaba surpreendendo o leitor. “É apenas um grupo de amigos se reencontrando e conversando sobre a vida, não é? Mas é aí que Dudu Azevedo te pega, com traço minimalista que brinca e desconstrói o cartoon, trazendo dilemas humanos, de existência e de pertencimento”.

João Benitez, foi co-roteirista do livro, auxiliando Dudu na adaptação do roteiro, na edição e na organização da obra, com o cuidado de frisar os momentos de leveza intercalando-os com a melancolia do texto. “A história, apesar de melancólica, tem um fundo de esperança”, pontua.

O evento está sendo organizado pela livraria itinerante Hámor que, desde 2022, participa de feiras e festivais e promove encontros literários em Mato Grosso do Sul. A livraria ajuda a fomentar um cenário local de escritores independentes. Ela estará presente durante o lançamento de “Sonhos Selvagens”, que será uma ótima oportunidade para os fãs de quadrinhos e literatura, com exposição de livros e HQs também da Banca Modular e, ainda, da Revista Badaró e do quadrinista Fred Hildebrand. A discotecagem fica por conta de Eduardo Lorentz (@blckxhrt).

Serviço

O lançamento da HQ ‘Sonhos Selvagens, de Dudu Azevedo será no sábado (7), às 18h, no Éden Bar, na Avenida Mato Grosso, 68. O evento será aberto ao público e gratuito.

