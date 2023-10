Eleição de conselheiros fica marcada pela luta por representatividade

A eleição para conselheiros tutelares no Brasil surpreendeu a todos, no último domingo (1º), pois, historicamente, esse pleito não costuma ter muitos votantes, já que não é um processo obrigatório. A votação ocorreu durante o domingo, quando eleitores de todos os municípios brasileiros foram às urnas para escolher seus representantes nos 6,1 mil conselhos tutelares. Campo Grande também registrou um aumento no número de eleitores. Na Capital, estima-se que mais de 36 mil pessoas foram votar. Proporcionalmente, podemos comparar com o número de eleitores do município de Aquidauana, que é de 36.118.

Para o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania), Cláudio Augusto Vieira, a mobilização nas redes sociais, que chamou a população para votar nas eleições para conselheiros tutelares em todo o Brasil, foi a responsável pelo aumento no número de eleitores pelo país.

O pleito foi marcado pela polarização, entre candidatos e eleitores conservadores e de esquerda, nas últimas semanas. Em Campo Grande (MS), o número de votantes superou o último pleito, que teve 20.166 votos válidos. Neste ano, foram 36.540 eleitores. Esse número representa um aumento de 81% em relação à votação de 2019. Foram 36.275 votos válidos e 265 brancos ou nulos. O vice- -presidente do CMDCA/CG (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e coordenador da Comissão do Processo de Seleção, Marcio Benites Anastácio, fez um balanço positivo da eleição de 2023, em Campo Grande (MS).

“A avaliação foi muito positiva, pois quase dobramos o número de eleitores na Capital”, disse. Para ele, o aumento é reflexo do trabalho de divulgação do CMDCA e da ajuda dos diretores das escolas, que abrigaram os polos de votação, além da imprensa, que também colaborou.

De acordo com o MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania), entre os candidatos para os postos no país, foram escolhidos 30,5 mil conselheiros. Em Campo Grande (MS), concorreram 118 candidatos. Serão preenchidas cinco vagas para membros titulares e dez vagas para seus consequentes suplentes, sendo oito conselhos para Campo Grande, ou seja, 40 vagas para conselheiros titulares e 78 para suplentes. Cabe ressaltar que, atualmente, a Capital conta com cinco Conselhos Tutelares, mas que a partir de 2024 serão oito, aumentando de 25 para 40 o quadro de conselheiros.

Novos desafios

Em entrevista ao jornal O Estado, o conselheiro eleito Adriano Vargas destacou que agora começa um novo desafio pela frente, o de continuar prestando um serviço público de qualidade.

“Tendo eu morado em favela aqui e SP, vítima de violência física, sexual, psicológica, financeira, na infância, sei o que é estar do lado de lá.”

“Sinto-me recebendo o reconhecimento da população por mais de uma década de trabalho prestado, inclusive com voluntariado e a missão de continuar prestando serviço público de qualidade. Continuar aproximando o Conselho Tutelar da população, para que as pessoas saibam que podem contar com o órgão como um parceiro, para o fortalecimento da família, não é um bicho-papão, como muitos pensam.”, destacou.

Nas redes sociais, a candidata Sandra Aparecida celebrou os 446 votos que permitiram sua releição.

“Estamos dentro de novo e, desta vez, com 446 votos. Quero agradecer a minha família, a Deus, aos meus pais e a cada líder comunitário que me ajudou, Muito obrigada!”, comemorou.

Sub judice

Dos 40 nomes eleitos na Capital, entre os titulares, dois estão sub judice: Hellen Prado Benevides Queiroz e Marcelo Marques de Castro. Entre os suplentes, são oito: Maria Madalena de Souza Alves de Almeida, Maria Solange Ferreira, Noemia Fernandes Gomes, Layssa Richelle Pereira L. Calado, Cassandra Szuberski, Alysson Leite da Cruz, Daniela Amato Cunha, Léa Vieira de Oliveira Machado, Manoel Flores da Silva Filho. Todos terão prazo de defesa e a decisão será da Justiça, conforme informações divulgadas pelo CMDCA.

Apoio dos conservadores

Para o Cientista Político, Prof. Daniel Estevão Ramos de Miranda apesar das eleições para conselheiros tutelares terem mobilizado mais os conservadores, ainda há dúvidas se houve, de fato, algum tipo de disputa entre esquerda e direita.

“As eleições para o conselho mobilizaram sim, até onde eu saiba, setores mais conservadores, principalmente os ligados as igrejas. Mas tenho dúvidas se houve, de fato, ‘disputa’ no sentido mais próprio do termo, pois trata-se de um espaço que geralmente é dominado por pessoas que têm ligação com partidos políticos e/ou vereadores, deputados etc. Logo, embora haja sim, a impressão de ter sido uma disputa conservadores x liberais, não temos muitos dados para afirmar isso. Se eu fosse formular uma hipótese, diria que há um predomínio de setores conservadores, mais do que disputa em si. Diante desse predomínio, alguns movimentos e organizações progressistas tentarem se mobilizar, mas não vejo como o suficiente para ter havido uma disputa realmente. Com relação ao comparecimento, ainda não vi nenhum boletim com dados oficiais. Se houve maior participação, talvez haja ainda algum rescaldo da eleição presidencial do ano passado, que foi muito polarizada”, explicou.

Conheça a candidata mais votada da Capital

“É um sonho que estou realizando, minha sogra já foi conselheira tutelar durante dois mandatos, Liana Maksoud, e meu primo também. Estou feliz por continuar o trabalho dela”, Anna Paula Falcão.

Com 1.253 votos, Anna Paula Falcão Bottaro Machado foi a primeira classificada na eleição 2023 para o Conselheiro Tutelar em Campo Grande (MS). Na comparação com as eleições de 2020, com a mesma quantidade de votos, Anna Paula estaria entre os 50 mais votadas, perto de uma vaga na Câmara, quando comparamos com número de votos do Professor André (Rede), eleito com 1.910 votos.

Com 38 anos, mãe de dois filhos, a advogada tem mais de 15 anos de experiência, trabalhando no setor privado e em órgãos públicos. Atualmente, Anna Paula, trabalha na Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), de onde pretende levar a experiência com novas tecnologias para seu novo trabalho, como conselheira tutelar na Capital. Para ela, o que determinou sua escolha foi o fato de entender os Direitos das Crianças e Adolescentes e principalmente, de ter um apreço muito grande pelas crianças.

A primeira colocada na Capital se mostra muito comprometida com o número de votos que recebeu dos campo-grandenses. “Foi muito emocionante. Eu me sinto muito contente e com o compromisso de fazer um excelente trabalho, no conselho, diante da minha expressiva votação.”

Além da experiência como advogada, Anna é nora de Liana Maksoud, que foi conselheira tutelar por dois mandatos. A advogada é cristã e considera-se conservadora, mas não radical. “Prefiro não considerar essa polarização, minha opinião é pelo progresso do país, por boas politicas públicas. Posso dizer que sou conservadora porque primo por uma linha de educação mais tradicional. Sou cristã. Tive muitos questionamentos sobre isso durante a minha campanha, mas eu penso assim: não sou radical de nenhum dos lados, para mim, o mais importante é o progresso do país”, disse.

Ainda segundo ela, seu objetivo principal é “primar pelo bem maior, que é a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Estou chegando com experiência na área tecnológica, com muitas ideias novas de modernização do site do conselho, por exemplo. Porque venho da Agetec. Além disso, quero manter e melhorar o trabalho que já é feito na competência dos conselheiros tutelares”.

Para a nova conselheira, o principal desafio será fornecer um atendimento mais rápido, além de primar para que o trabalho do conselho seja cada vez mais unificado à rede de proteção de crianças e adolescentes.

CONFIRA A LISTA DOS CLASSIFICADOS:

Titulares:

ANNA PAULA FALCÃO BOTTARO MACHADO – 1.253 VOTOS ANA CLARA SANCHES SALES – 789 VOTOS ANA CLÁUDIA PALMEIRA – 760 VOTOS MARIA LUCIA MACIEL VERA – 754 VOTOS LETÍCIA FERREIRA DA SILVA – 748 VOTOS MARIA CAROLINA MARQUEZ ZAMBONI – 747 VOTOS DÉBORA MACHADO CASTRO – 711 VOTOS TATIANE LIMA DE OLIVEIRA – 661 VOTOS LARISSA ABDO CORR – 645 VOTOS LOISA DO NASCIMENTO LOPEZ – 640 VOTOS RAFFAEL OLIVEIRA BRUGEFF – 640 VOTOS SYELLE FERREIRA CORREA PEREIRA – 615 VOTOS SILVANA MÔNICA DA SILVA – 614 VOTOS ADRIANA MARQUES MOURÃO CABRERA – 607 VOTOS RENATA CARLA DE LIMA DE MELLO – 556 VOTOS ADRIANO FERREIRA VARGAS – 538 VOTOS ALINE VANESSA RIGOTTI AYALA – 536 VOTOS ANY GABRIELI RIBEIRO DA SILVA – 534 VOTOS CRISTIANE DA SILVA CANTIERI SANTANA – 513 VOTOS SUELLEN FRANCELINO GOMES – 503 VOTOS FERNANDA VALIENTE – 499 VOTOS JACOB ALPIRES SILVA FILHO – 493 VOTOS MICHELE PAULINE ALVES DE JESUS – 464 VOTOS ELIANE DINIZ DE SOUZA – 453 VOTOS SANDRA APARECIDA DE SOUZA DE JESUS S ZABLEWISKI – 446 VOTOS GISLAINE S. PESSOTO SOARES MATOSO – 439 VOTOS CRISTIANE SOUZA DA SILVA – 412 VOTOS JOANA QUEIROZ DOS SANTOS LOPES – 411 VOTOS NATHÁLIA GOMES DE OLIVEIRA – 404 VOTOS HUANNA PASSOS DOS SANTOS – 400 VOTOS HELOÍSA RODRIGUES OLIVERIA LEMOS – 397 VOTOS HELLEN PRADO BENEVIDES QUEIROZ – SUB JUDICE – 386 VOTOS SUELEN LEME SERRANO – 384 VOTOS ANNA KAROLINE KALACHE CORREA LIMA BARRETO – 380 VOTOS MARIA SUENIA DE LIMA ROMEIRO – 373 VOTOS MARCELO MARQUES DE CASTRO – SUB JUDICE – 365 VOTOS BIANCA BORGES DA SILVA MORAIS – 355 VOTOS DANIEL CASTRO LIMA – 355 VOTOS MARIANY FERREIRA MACEDO – 348 VOTOS GLEISE DE FATIMA RAMOS DA SILVA DE MELO FRANCO – 340 VOTOS

SUPLENTES

ADRIANA GONÇALVES DIAS – 340 VOTOS RAQUEL LÁZARO DE LIMA OLIVEIRA – 329 VOTOS SERGIO LUIZ BARBOSA JUNIOR – 322 VOTOS ALICE ARAKAKI YAMAZAKI – 321 VOTOS PATRICIA CABRERA RAVAGLIA – 313 VOTOS DANIELA DA SILVA MOREIRA – 311 VOTOS SARA SIQUEIRA DA SILVA – 308 VOTOS JOAO DE JESUS DIAS ATAGIBA – 304 VOTOS ERONILDES RODRIGUES DIAS SANTANA – 295 VOTOS VIRGINIA DIAS ESPÓSITO – 290 VOTOS ANA CARLA DE OLIVEIRA – 284 VOTOS MARIA MADALENA DE SOUZA ALVES – SUB JUDICE – 283 VOTOS ED CARLOS PAREDES – 281 VOTOS LUCINÉIA DA SILVA ALMEIDA – 281 VOTOS LUCIENE MARTINS – 279 VOTOS ELIZANGELA SERRÃO DA SILVA – 278 VOTOS GIOVANNA GRAAL BASSI – 272 VOTOS LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CARDOSO – 272 VOTOS MARIA SOLANGE FERREIRA – SUB JUDICE – 269 VOTOS ROSANGELA A. F. DOS SANTOS – 262 VOTOS PATRÍCIA GABRIELA MAGALHÃES – 255 VOTOS SUELEN THIEZA GONCALVES VORMITTAG – 254 VOTOS KAROLYNE ALVARES NOVAES – 249 VOTOS NOEMIA FERNANDES GOMES – SUB JUDICE – 248 VOTOS MAYARA REGINA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO – 246 VOTOS JOSIANE FERREIRA ANTUNES ALVES – 242 VOTOS NELVY JANAYNE DA COSTA ROSA – 237 VOTOS JACKELINE ANNE DE SOUZA BRITO STEINNAGEL ALVES – 235 VOTOS JULIANNA NERY BAIS – 234 VOTOS MARIA ROSALINA GOMES – 228 VOTOS WELTON ANTONIO MENEZES SANDIM – 223 VOTOS ELZA ROSA NOGUEIRA – 219 VOTOS JODIENE AQUINO CAVALCANTI – 212 VOTOS FÁBIO CESAR PEREIRA – 210 VOTOS EDILAINE DA CUNHA CAMARGO – 208 VOTOS EDINALVA SOUSA AMORIM NICODEMO – 198 VOTOS IVANI LIMAS DE ALMEIDA NASCIMENTO – 198 VOTOS DAYANA ALESSANDRA DE OLIVEIRA – 191 VOTOS MARCIA CRISTINA SAMPAIO SUSSI – 182 VOTOS SOLANGE LOURENCO DE SOUZA – 181 VOTOS FATIMA RENATA DIAS DE ALMEIDA – 180 VOTOS SOLANGE PANTALEÃO FREITAS RIBEIRO – 178 VOTOS HIGOR SANCHES SANTANA – 173 VOTOS IRENILDA BATISTA DE BRITO – 171 VOTOS LARISSA ERANI BUZZO – 171 VOTOS GISNAIDE ENICA CANO DA SILVA – 167 VOTOS JANE GOMES GOIS – 167 VOTOS DENISE CRISTINA NUNES GENOBIE – 165 VOTOS LAYSSA RICHELLE PEREIRA CALADO – SUB JUDICE – 161 VOTOS CASSANDRA SZUBERSKI – SUB JUDICE – 157 VOTOS INDIANI CAROLINI DOMINGUES MERCADO DA SILVA – 156 VOTOS SUELY LOUREIRO DO AMARAL – 156 VOTOS 904531 KAMILA DOS SANTOS TEIXEIRA – 144 VOTOS POLIANA DE SOUZA RIZZO – 140 VOTOS ALYSSON LEITE DA CRUZ – SUB JUDICE – 138 VOTOS LEANDRO FABIO MOMENTE – 132 VOTOS EVELYN VALENTE SILVA – 131 VOTOS ELIZANI DE SOUSA GRABNER – 129 VOTOS MARIA ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS – 127 VOTOS CAROLINA ORTIZ VIEIRA – 125 VOTOS JULIANA APARECIDA MANGINI MEZA – 124 VOTOS NEIDE NASCIMENTO DE SOUZA – 123 VOTOS ESTELA JOSINETE MARQUES BARBA A. – 122 VOTOS SILVIA DA SILVA NARÇAY – 116 VOTOS ELIANE CASTILHO DOS SANTOS – 100 VOTOS DANIELA AMATO CUNHA – SUB JUDICE – 98 VOTOS GIZELIA DE SANTANA – 90 VOTOS VANDINA CANDIDO DA LUZ MOURA – 88 VOTOS LÉA VIEIRA DE OLIVEIRA MACHADO – SUB JUDICE – 79 VOTOS DORIVAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR – 77 VOTOS EBERSON DA FONSECA DOS SANTOS – 77 VOTOS DANIELE DIAS DOS ANJOS – 57 VOTOS LAURA VICENTE DA SILVA – 51 VOTOS KLEYTON RIBEIRO DE SOUZA – 50 VOTOS PRISCILA MARQUES DE FREITAS – 46 VOTOS MANOEL FLORES DA SILVA FILHO – SUB JUDICE – 43 VOTOS JANAINA BATISTA DOS SANTOS – 41 VOTOS ANNA PRISCILA BORGES BENEVENUTO DE OLIVEIRA SANTOS – 1 VOTO

