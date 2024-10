Polícia aprende carga de cabelo humano avaliada em R$ 1,3 milhão na MS-164

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na última sexta-feira (27), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, 131 quilos de cabelo humano.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a um Fiat Mobi com dois homens dentro.

Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram a mercadoria, que não possuía nota fiscal. Para os militares, os homens contaram que foram contratados para pegar a carga no pátio de um posto de combustível em Ponta Porã e levariam até Dourados.

Os cabelos, avaliados em R$ 1,36 milhão foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Ponta Porã, onde o caso foi registrado.

