Jussara da Rádio e deputado Junior Mochi firmam parceria em prol da saúde de Bataguassu

O deputado estadual Junior Mochi e a candidata Jussara da Rádio firmaram uma parceria para melhorar a qualidade de vida e a saúde da população de Bataguassu.

Segundo o deputado, a candidata o procurou para explanar sua preocupação com a saúde da população do município. O deputado explicou a candidata que nos estados do Paraná e em Minas Gerais já existe um projeto de monitoramento da saúde dos paciente por meios dos relógios Smartwatches, smartbands.

“Por meios desses relógios se mede a pressão, batimentos cardíacos, índice glicêmico dos pacientes que tem diabetes e acompanha os sinais vitais. Isso junto a uma plataforma. Dentro da secretaria de saúde vai ter uma pessoa que acompanha paciente a paciente. Aqueles que tem algum problema de saúde, a primeira manifestação de alguma alteração no quadro do paciente lá na secretaria de saúde eles já sabem e aí designa o agente comunitário, o técnico de enfermagem pra fazer o primeiro atendimento lá na casa do paciente,” pontua o deputado.

De acordo com Mochi foi possível apresentar a proposta a Jussara que apreciou a projeto e recebeu um relógio do deputado para que pudesse fazer a experiência assim como os pacientes. Na oportunidade foi firmado o compromisso de que se for eleita, a candidata lutará por emendas parlamentares de seu mandato para atender a população de Bataguassu nessa área.

Junior Mochi afirmou que as emendas são de no mínimo 50 mil reais podendo chegar a cem mil. Ele destaca que num primeiro momento o valor é suficiente para adquirir entre 800 a mil relógios para fornecer a população.

“Obviamente a gente tenta também fazer uma parceria com a secretaria de saúde do estado para viabilizar um volume maior para atender os pacientes hipertensos, especialmente aqueles que tem comorbidades, mais de sessenta anos, para atender os diabéticos, as gestantes de alto risco. Então, tudo isso está inserido e pode ser aproveitado nesse trabalho de parceria que a gente pretende realizar em Bataguassu”, destaca.

A candidata afirmou sentir-se privilegiada com a parceria e que sua prioridade será com a saúde.

“Nós temos esse momento na política de apresentar algo que vai funcionar na saúde. Com muitos problemas que tem a secretaria de saúde não consegue acompanhar todas essas pessoas. Nós temos esse entendimento de que a saúde precisa ser mais priorizada. Sem a saúde você não trabalha. Como você vai levar seu filho na escola? Se você não estiver bem ou seu pai está passando mal? È preciso cuidar do que você tem. Tem pessoas que moram sozinhas e tem mais de 60 anos e pra ele procurar uma unidade de saúde fica difícil. Então, com o relógio em casa ele vai ficar muito mais tranquilo, tendo um atendimento muito mais rápido e eficiente sendo acompanhado diretamente pela saúde”, diz Jussara.

Sobre o número de relógios ser suficientes para atender a população o deputado respondeu.

“Sim atendem porque nós vamos priorizar as pessoas de mais risco, as pessoas com idade acima de 60 anos que tem risco maior. A saúde vai nos indicar por meio de parceria e assim o atendimento será feito em casa, monitorando elas em tempo real. A plataforma nos dá essa comodidade de atender, o relógio indica e a saúde tem em tempo real o que a pessoa está passando em casa”, ressalta.

O deputado ainda deixou uma mensagem à população sobre este compromisso junto à candidata em benefício da saúde da população de Bataguassu.

“Uma mensagem de compromisso, uma mensagem de parceria, de trabalho, de realização. Eu tenho por Bataguassu o maior carinho e nós estamos lá construindo através de boas ações esse relacionamento político com Bataguassu. Eu espero por meio do mandato da nossa candidata a vereadora Jussara que a gente possa estar ajudando mais, contribuindo mais com a população de Bataguassu,” finalizou.

