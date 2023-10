Arrecadação de Imposto Sobre Serviços na Capital aumenta 10% no primeiro quadrimestre do ano

De janeiro a abril, foram arrecadados R$ 169,3 milhões

A arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), em Campo Grande, teve alta de 10%, no primeiro quadrimestre de 2023. O percentual representa a soma de R$ 169,3 milhões neste ano, frente aos R$ 149,5 milhões em relação ao mesmo período, no ano passado.

Somente em abril, a arrecadação do imposto atingiu R$ 44,1 milhões, representando alta de 10,98% frente aos R$ 38,6 milhões, de abril de 2022.

Para o secretário da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, esse crescimento se deve ao cenário positivo que a Capital tem conquistado. “Alguns dados são: Campo Grande é uma das capitais que mais rapidamente vacinou sua população e saiu da pandemia, com crescimento econômico acelerado em 2021 e 2022; possui a menor taxa de desocupação entre todas as capitais do país: 3,4%; fez a abertura de mais 20 mil empresas nos últimos 2 anos; teve mais de 34 mil empregos com carteira assinada, gerados desde julho de 2020; movimentou US$ 1,2 bilhão de dólares anualmente, com comercio exterior (95 milhões com a União Europeia)”, detalhou Adelaido.

Para o ano de 2023, estimativas preliminares da Sidagro indicam que o PIB do município de Campo Grande deve crescer cerca de 2,5%, em termos reais.

Empregos

Ainda conforme o relatório, no acumulado de 2023, foram gerados 3.360 empregos formais, sendo 1.925 apenas no setor de serviços. Indústria e construção criaram, juntos, 1.358 novos empregos. No comércio, houve supressão de 103 vagas, em decorrência de um movimento sazonal de dispensa de trabalhadores contratados temporariamente para atender o fluxo de fim de ano, no mês de janeiro.

Com isso, o estoque de empregos formais em Campo Grande atingiu 224.593 trabalhadores com carteira assinada, 81,55% desses empregos ficaram concentrados no setor de serviços (incluindo comércio). O peso da indústria era de 10,77% e da construção, 5,83%. A agropecuária, com 4,16 mil empregos formais, representava apenas 1,85% dos empregos formais campo-grandenses.

Ainda segundo o secretário da Sidagro, a cidade está no ranking de geração de empregos das Capitais. “Campo Grande está entre as 10 capitais com maior nível de geração de empregos em 2023, o que corrobora com as boas perspectivas de crescimento econômico para este ano e para a baixa nas taxas de desemprego”, finalizou.

[Suzi Jarde – O ESTADO DE MS]

