Prefeitura de Campo Grande convoca médicos para reforçar atendimento nas unidades de saúde

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), anunciou a convocação de 46 médicos inscritos no programa de contratação temporária. Essa medida visa fortalecer o atendimento nas unidades de saúde do município. A relação dos profissionais convocados foi publicada na edição desta segunda-feira (29) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Conforme o edital público, estão sendo convocados três médicos de saúde da família com carga horaria de 24 horas, 33 clínicos gerais também com carga horaria de 24 horas, seis clínicos gerais com carga horaria de 40 horas, três médicos para saúde mental com carga horaria de 24 horas, e um endocrinologista.

Essa convocação faz parte dos esforços contínuos da Prefeitura de Campo Grande para suprir a demanda de profissionais de saúde na capital. Somente neste ano, mais de 300 novos médicos foram efetivados na Rede Municipal de Saúde, através dos chamamentos realizados pela Secretaria de Saúde. Nos últimos dois anos, mais de 1,4 mil profissionais de saúde aprovados em concurso também foram convocados para reforçar o atendimento nas unidades.

Os médicos convocados irão preencher vagas que estão em aberto ou reforçar o atendimento nos postos de saúde, conforme a necessidade da rede municipal. Os profissionais têm um prazo de até três dias úteis para comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde (SGTS), na rede da Sesau, conforme o cronograma descrito no edital.

Essa iniciativa da Prefeitura de Campo Grande demonstra o compromisso em garantir um atendimento de qualidade e acessível à população. O reforço no quadro de médicos contribuirá para a melhoria dos serviços de saúde e para a redução das filas de espera, proporcionando um cuidado mais eficiente e abrangente aos cidadãos do município.