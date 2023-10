Homem é flagrado invadindo residência e é morto a facadas pelo namorado da ex-mulher

Henrique Rogério Gialde Gonçalves, 21 anos, morreu esfaqueado na manhã de hoje (26), em uma residência na Vila Ovideo, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime, Mauro Caceres de 40 anos, foi preso em flagrante e alegou a polícia que o crime foi de legítima defesa.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 7h, na rua Otalino Ferreira de Lima, onde o suspeito mora. A ex- mulher de Mauro estava na casa, mas saiu do imóvel antes da chegada da polícia.

Aos policiais, Mauro relatou que dormia com a namorada quando ouviu as janelas quebrando e uma pessoa tentando invadir o imóvel. O rapaz ainda pegou que pegou uma faca e foi em direção aos barulhos, quando deparou com Henrique entrando pela varanda.

Ainda conforme o depoimento do autor na delegacia, ambos entraram em luta corporal. Durante a briga, Mauro desferiu pelo menos quatro facadas no peito de Henrique. Mesmo ferido, a vítima conseguiu caminhar até a frente da casa, caindo no meio da rua. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.

Mauro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Em depoimento no local do crime, o autor disse que usou uma faca que possui uma lâmina de 18 centímetros. A arma foi entregue aos militares. Ele foi algemado e encaminhado a delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

