Prefeitura entrega reforma e prevê a revitalização de outros três neste ano

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta quarta-feira (9) as reformas do terminal de ônibus Nova Bahia. As obras tiveram como foco a melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade, segurança e conforto. Dos oito terminais existentes em Campo Grande, cinco já foram revitalizados, desde o início do cronograma de melhorias em 2024.

Executadas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), as intervenções foram realizadas com recursos próprios do Município. “Essa foi a primeira vez que a Prefeitura promoveu uma transformação tão significativa nos terminais de ônibus da cidade. O objetivo é melhorar o dia a dia da população que utiliza o transporte público, com estruturas mais seguras, acessíveis e acolhedoras”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Adriane Lopes também destacou a importância da manutenção dos espaços públicos pela população. “Mais de 15 anos sem reforma. Agora, com banheiros reformados, base da guarda, pintura, estamos trabalhando para garantir segurança, principalmente para as mulheres, que são 70% dos usuários do transporte público. Mas também precisamos da colaboração dos moradores e usuários para manter os equipamentos públicos em bom estado”, disse.

As reformas incluíram pintura geral, substituição de telhas e calhas, revitalização das redes elétrica e hidráulica, instalação de piso e mapas táteis, construção de bicicletários e novas guaritas, fechamento com gradis e a criação de postos da Guarda Civil Metropolitana. Também foi instalado o SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas), reforçando o compromisso da gestão com a segurança.

O diretor-presidente da Agetran, Paulo Silva, detalhou as intervenções feitas nos terminais. “Nós reformamos tudo: cobertura, telhado, parte hidráulica, banheiros com azulejo novo, pias e assentos trocados. Todas as cabines de entrada foram refeitas, instalamos guaritas com Guarda Civil Metropolitana 24 horas, e um tótem com braille para facilitar a orientação de pessoas com deficiência visual. Foi uma reforma profunda, inclusive com substituição de toda a rede elétrica”, explicou.

Segundo ele, ainda restam dois terminais a serem revitalizados: o Aero Rancho e o Morenão. O primeiro terá a reforma iniciada após o avanço das obras na Avenida Gunter Hans, para evitar conflitos na região. “A previsão é de que ainda este ano esses dois também passem por melhorias. Além disso, vamos iniciar processo licitatório para os dois chamados pontões: o Hércules Maymone e o da Moreninha”, completou.

Questionado sobre a ausência de sinalização clara nos terminais, o diretor afirmou que ainda não havia recebido essa demanda, mas reconheceu sua importância. “Acho que é uma demanda válida e que podemos providenciar. Se houver lógica nas paradas dos ônibus, a gente pode sim especificar a localização de cada linha”, disse.

A proposta de uma PPP (Parceria Público-Privada) para a gestão dos terminais também está sendo avaliada, como sugeriu o vereador Papy, presente no evento. “Investimento em terminal de transporte não é gasto, é investimento direto na vida das pessoas. Precisamos de parcerias com o setor privado para garantir qualidade e sustentabilidade na operação desses espaços”, pontuou.

Apesar das melhorias nas estruturas, usuários ainda enfrentam desafios no transporte coletivo, principalmente em relação à pontualidade dos ônibus. A usuária Elir Silva de Oliveira, moradora do Nova Lima, relata que os atrasos continuam frequentes. “A gente fica quase duas horas no ponto. Melhorou na estrutura, mas a prioridade tinha que ser o ônibus. A gente precisa chegar no trabalho no horário”, desabafa.

Já Isabel Correia, que também utiliza o transporte coletivo, elogiou as mudanças nos terminais, mas apontou falhas na operação das linhas. “Agora tem bebedouro, banheiro bom, tudo limpinho. O terminal mudou muito, melhorou bastante. E a segurança melhorou com a presença da Guarda. Antigamente não tinha isso. Melhorou, ajudou muito. Só que no fim de semana o ônibus só fica um, e você fica uma hora no ponto. Quando os alunos entram de férias, a gente também sofre. Eles acham que só os alunos precisam de ônibus, e os adultos não”, comentou.

A entrega da reforma do terminal General Osório também era para ter sido realizada na data de ontem (9), mas por conta de conflito na agenda da prefeita, houve mudança de data, que será divulgada em breve.

