Aulas são suspensas em escola da Vila Célia após queda de árvore e poste durante temporal na Capital

As aulas da Escola Municipal Professor Luís Antônio de Sá Carvalho, localizada na Rua Goiás, bairro Vila Célia, foram suspensas nesta quinta-feira (13) devido aos estragos causados pelo forte temporal que atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12). Uma árvore de grande porte e um poste de energia caíram durante a chuva, deixando o prédio escolar sem energia elétrica e com o entorno interditado.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a queda da árvore ocorreu durante a ventania, atingindo parte do muro de um condomínio residencial e rompendo a fiação elétrica. Na manhã de hoje, servidores da escola se dividiram em dois grupos e ficaram posicionados nas esquinas das ruas Abrão Júlio Rahe e Avenida Mato Grosso para avisar pais e alunos sobre a suspensão das aulas, já que o trânsito na região estava interrompido.

Muitos estudantes chegaram a ir para a escola, mas foram dispensados devido à falta de condições para o funcionamento. Equipes de uma empresa terceirizada da Energisa trabalham desde as primeiras horas do dia na recuperação da rede elétrica e informaram que o fornecimento de energia deve ser restabelecido ainda nesta quinta-feira.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que, desde a noite de quarta-feira, mantém equipes da Defesa Civil, Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e Guarda Civil Metropolitana em ação nos pontos mais afetados pela tempestade. Os trabalhos incluem a limpeza de vias com acúmulo de terra e pedras, desobstrução de bocas de lobo e remoção de galhos e troncos de árvores. Mais de 200 pontos críticos já foram mapeados em toda a cidade.

Ainda conforme o comunicado, as equipes também atuam na recuperação de semáforos danificados e no monitoramento das vias interditadas, especialmente o cruzamento das avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel, que segue bloqueado devido ao acúmulo de água e detritos.

