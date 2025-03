Aquicultura Brasil impulsiona produção em MS e outros estados

A meta do é atender 2 mil produtores rurais em todo o país ao longo de dois anos

O Projeto Aquicultura Brasil já está presente em 10 estados, incluindo Mato Grosso do Sul, onde vem transformando a realidade dos produtores rurais por meio da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) e do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). No total, 1.034 propriedades já foram atendidas em todo o país, trazendo avanços para a piscicultura (produção de peixes), maricultura (cultivo de mariscos e algas) e carcinicultura (criação de camarões).

A iniciativa, fruto da parceria entre o Senar e o Ministério da Pesca e Aquicultura, foi lançada em 2024 e já apresenta impactos positivos nos estados participantes, incluindo Mato Grosso do Sul, que possui forte potencial na produção aquícola.

MS e o desenvolvimento da aquicultura

No estado sul-mato-grossense, a aquicultura tem ganhado força com a introdução de técnicas inovadoras e gestão eficiente, promovidas pelo Senar. Produtores locais, antes sem acesso à assistência especializada, agora contam com orientação técnica para melhorar a produtividade e a rentabilidade de suas propriedades.

Através do acompanhamento de especialistas, os piscicultores do Estado passaram a otimizar o uso de ração, controlar índices técnicos como a conversão alimentar e ajustar equipamentos para melhorar a qualidade da água, fatores essenciais para o crescimento saudável dos peixes e o aumento da produção.

Expansão e Futuro da aquicultura no Estado

Com o suporte da ATeG, os produtores de Mato Grosso do Sul estão mais preparados para enfrentar desafios, como oscilações climáticas e custos de produção, além de estarem mais confiantes para expandir seus negócios. A meta do projeto é atender 2 mil produtores rurais em todo o Brasil ao longo de dois anos, garantindo o crescimento sustentável do setor aquícola.

A presença do Projeto Aquicultura Brasil no Estado reforça o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio e a valorização da pesca sustentável, impulsionando o setor produtivo sul-mato-grossense rumo a um futuro mais competitivo e promissor.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram