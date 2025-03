Adolescente de 12 anos foge de casa e denuncia maus-tratos; PM resgata menina em Campo Grande

Garota foi encontrada sozinha no bairro Coronel Antonino após pedir ajuda a moradora; Conselho Tutelar acompanha o caso.

Uma adolescente de 12 anos foi resgatada pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (16), em Campo Grande, após fugir de casa alegando ser vítima de maus-tratos. O caso aconteceu no bairro Coronel Antonino.

A jovem buscou ajuda ao bater na casa de uma moradora da região por volta das 20h, pedindo água. A mulher, ao notar que a menina estava sozinha e aparentemente sem rumo, acionou a polícia. Ao ser abordada pelos militares, a adolescente revelou ter deixado a residência onde vive com a mãe por conta de agressões e maus-tratos.

Segundo relatado aos policiais, a menina teria planejado a fuga junto de uma prima e, enquanto estavam na frente de um atacadista, foram abordadas por um motociclista desconhecido. O homem teria oferecido balas e prometido uma “vida melhor”.

Quando localizada, a adolescente já estava desacompanhada e foi encaminhada para a delegacia especializada. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso.

A prima negou ter participado da fuga, alegando que permaneceu na casa de familiares durante todo o tempo. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) investiga o caso para apurar as circunstâncias da denúncia e os possíveis responsáveis.

