Após discussão por redes sociais, mulher é agredida e perseguida pelo ex em Nova Alvorada do Sul

Homem tentou atropelar a vítima e as filhas em via pública; caso foi registrado como violência doméstica

Um episódio de violência doméstica ocorrido no dia 9 de março, em Nova Alvorada do Sul, quase terminou em tragédia. Uma mulher de 29 anos foi agredida e perseguida pelo ex-companheiro após uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato da vítima, o homem, de 44 anos, insistia para acessar suas redes sociais. Diante da recusa, ele partiu para a agressão física, desferindo tapas no rosto dela e destruindo o celular durante a briga.

Temendo pela própria vida e pela segurança das filhas — uma delas fruto do relacionamento com o agressor — a mulher fugiu para a rua com as crianças. No entanto, o homem subiu em uma motocicleta, com o enteado na garupa, e passou a perseguir as três, ameaçando atropelar a mulher.

Após conseguir escapar, a vítima procurou a polícia e foi encaminhada para exame de corpo de delito, que constatou lesões leves. O caso foi registrado como violência doméstica e dano. A mulher solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro, e as autoridades seguem investigando a situação.

