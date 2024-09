Apostas esportivas online entre pessoas de baixa renda preocupam presidente do Banco Central

Durante a Brazil Conference do Banco Safra, realizada em São Paulo nesta terça-feira (24), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, expressou preocupações crescentes em relação ao aumento das apostas esportivas online, especialmente entre a população de baixa renda. Campos Neto destacou que muitos beneficiários do Bolsa Família estão utilizando seu auxílio financeiro para fazer apostas, o que pode comprometer suas finanças e aumentar o risco de inadimplência.

O presidente do BC observou que, apesar de um desempenho geral mais robusto do mercado de crédito neste ano, há uma leve deterioração nas condições de crédito, especialmente entre os mais vulneráveis. “Já começamos a ter a percepção de um efeito disso [apostas] sobre a inadimplência na ponta”, afirmou Campos Neto, enfatizando a importância de monitorar essa situação de perto.

Outro ponto destacado foi o crescimento rápido das casas de apostas, que têm atraído cada vez mais usuários. Campos Neto informou que o Banco Central está coletando dados para auxiliar o governo e o Congresso a entender melhor o cenário das apostas online. Segundo ele, as transações realizadas via Pix para essas plataformas aumentaram consideravelmente, com o valor médio das apostas subindo mais de 200% desde janeiro.

A situação acende um alerta sobre o impacto das apostas esportivas na saúde financeira dos brasileiros. O presidente do BC ressaltou a necessidade de uma atenção redobrada em relação a esse fenômeno, que pode levar a problemas financeiros mais sérios para aqueles que já enfrentam dificuldades econômicas.

Campos Neto reafirmou ainda que, embora o crédito continue saudável de maneira geral, é essencial estar atento aos efeitos adversos que as apostas podem trazer à população.

