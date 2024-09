Operação “Pneu Furado” desmantela organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro

Na manhã desta quarta-feira (25), a Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, com o apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), deflagrou a Operação “Pneu Furado”. A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A operação contou ainda com a colaboração do laboratório de combate à lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Fátima do Sul, revelaram a participação do grupo criminoso em um golpe que vitimou um morador da cidade, que perdeu R$ 119 mil em uma falsa negociação de pneus.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos usaram métodos sofisticados de fraude eletrônica para enganar a vítima, fazendo-a acreditar que estava comprando um lote de pneus legítimo. No entanto, após a transação, o produto nunca foi entregue, e o dinheiro foi transferido para contas ligadas à organização.

Além desse crime em Fátima do Sul, a investigação mostrou que o mesmo grupo já havia atuado em estados como São Paulo e Goiás, aplicando golpes semelhantes. Os três investigados foram interrogados e indiciados pelos crimes de estelionato, fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e evitar que mais pessoas sejam vítimas desses golpes. A Polícia Civil alerta a população para que tenha cautela em negociações online, especialmente em transações de alto valor, e recomenda que as vítimas de golpes denunciem imediatamente para ajudar no combate a esse tipo de crime.

