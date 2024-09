USF Tiradentes sofre instabilidade na energia elétrica nesta quarta-feira

A USF (Unidade de Saúde da Família) Tiradentes, em Campo Grande, passou por instabilidade na energia elétrica no início da manhã desta quarta-feira (25). A energia normalizou por volta das 11h. Devido a queda, a unidade ficou sem internet e o sistema situava fora do ar.

Por meio de nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) informou que os atendimentos aos pacientes seguiram normalmente, e que os dados foram colhidos de forma manual. Além disso, a secretaria citou que os serviços nas salas de vacinas também continuam e não houve perda de imunizantes.

“Caso fosse necessário, havia a possibilidade de passar o estoque de imunizantes da USF para a câmara fria do município. Porém, com o retorno da energia elétrica, a situação esta em avaliação”.

Equipes da Prefeitura de Campo Grande e da Energisa estiveram no local.

