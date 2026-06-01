Antigo Hotel Internacional será restaurado em Corumbá

Com investimento de R$ 3,8 milhões, imóvel histórico do centro da cidade será recuperado e passará a receber setores da administração municipal

A Prefeitura de Corumbá abriu licitação para contratar a empresa responsável pelo projeto executivo e pelas obras de restauração do antigo Hotel Internacional. O investimento previsto é de R$ 3,83 milhões.

A concorrência será realizada na modalidade semi-integrada, em que a empresa vencedora ficará encarregada da elaboração do projeto e da execução da obra. As propostas poderão ser enviadas entre os dias 8 e 22 de junho, com abertura marcada para o dia 22, às 9h30.

Localizado na Rua Frei Mariano, no centro histórico da cidade, o antigo Hotel Internacional está fechado há mais de 20 anos. O prédio integra a área de preservação patrimonial de Corumbá e é considerado um dos imóveis mais tradicionais da arquitetura local.

Após recuperação, espaço passará a abrigar dependências da administração municipal

Construído no início do século XX, durante um período de crescimento econômico impulsionado pela navegação fluvial e pelo comércio, o edifício teve papel importante na história da cidade. Além de funcionar como hotel, também abrigou diferentes atividades comerciais ao longo das décadas.

O projeto prevê a recuperação estrutural do imóvel e a preservação de elementos históricos, incluindo pinturas murais encontradas durante estudos realizados pela Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (Fuphan).

Após a conclusão das obras, o prédio passará a receber setores da administração municipal, contribuindo para a ocupação e revitalização da área central de Corumbá que possui outras contruções históricas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.