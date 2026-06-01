Hospital Universitário oferece exames gratuitos de próstata em MS

Hospital disponibiliza 50 vagas para exame de PSA, utilizado na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), acompanhando uma ação nacional, está com 50 vagas disponíveis para o exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico), utilizado na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A iniciativa é voltada para moradores de Dourados e região com mais de 60 anos, incluindo homens cisgênero, mulheres trans e pessoas não binárias.

O hospital reforça que as pessoas contempladas pelo público-alvo ou que possuam histórico familiar da doença fiquem atentas aos prazos para garantir o atendimento.

Saiba como agendar o exame

O agendamento começa na segunda-feira (1º) e segue até o dia 3 de junho, ou enquanto houver vagas, com atendimento das 6h às 15h, em dias úteis.

Para realizar a marcação por telefone, o interessado deve ligar para o número (67) 3410-3190. Quem preferir o atendimento presencial deve se dirigir à recepção da UMC (Unidade da Mulher e da Criança) do HU-UFGD, onde será encaminhado ao laboratório do hospital.

Em ambos os casos, é necessário informar o nome completo, a data de nascimento e o CPF.

Exame

As coletas serão realizadas entre os dias 8 e 12 de junho, das 6h às 9h, na data agendada.

No dia do procedimento, o paciente deverá comparecer ao hospital portando um documento oficial com foto e o Cartão do SUS.

Pensando na comodidade dos usuários, o HU-UFGD oferece duas opções para a entrega dos resultados: o laudo pode ser enviado diretamente para a UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência do paciente, para a consulta de retorno, ou retirado na recepção do próprio laboratório do hospital.

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