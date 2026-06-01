Munhoz e Mariano, Samba Pop, Alex e Ivan se apresentam no Arraial de Santo Antônio

O evento junino acontece durante quatro dias com barracas de comidas típicas

Nesta segunda-feira (01), foi anunciada a programação do tradicional Arraial de Santo Antônio, em Campo Grande. A festividade está prevista apara acontecer entre 11 a 14 de junho na Praça do Rádio, Centro da cidade.

Entre as atrações, estão as duplas Munhoz e Mariano, Alex e Yvan, Rapha e Léo e o Samba Pop. O evento também conta com as barracas de comidas típicas que são vendidas no local por entidades filantrópicas.

A dupla Munhoz & Mariano de sertanejo universitário teve origem em Campo Grande. O primeiro DVD ao vivo dos setanejos foi lançado na Capital.

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