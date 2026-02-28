Aneel mantém bandeira verde em março e conta de luz segue sem cobrança extra

Medida é a terceira consecutiva sem acréscimos na tarifa de energia elétrica

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou na última sexta-feira (27) a manutenção da bandeira tarifária verde para o mês de março. É o terceiro mês consecutivo em que a cobrança permanece nesse patamar.

Com a bandeira verde, não há custos adicionais na fatura de energia elétrica dos consumidores.

Segundo a Aneel, o aumento no volume de chuvas em fevereiro e a elevação do nível dos reservatórios contribuíram para a manutenção da medida. As condições favoráveis de geração reduzem a necessidade de acionamento de usinas mais caras.

A agência destacou, no entanto, que mesmo com a bandeira verde pode haver despacho complementar de usinas termelétricas para garantir a segurança do sistema elétrico em situações específicas.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e sinaliza os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto está custando para o SIN (Sistema Interligado Nacional) produzir a energia consumida em residências, comércios e indústrias.

A cada mês, as condições de operação são reavaliadas pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que define a estratégia de geração e estima os custos que podem ser repassados por meio das bandeiras.

Quando a bandeira é verde, não há acréscimo na conta de luz. Já na bandeira amarela, o adicional é de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na bandeira vermelha, patamar 1, o acréscimo é de R$ 4,46 por 100 kWh, e no patamar 2, de R$ 7,87 por 100 kWh.

Pelo calendário divulgado pela agência, no dia 27 de março será anunciada a definição da bandeira tarifária para abril.

