Homem é agredido por três suspeitos e tem carteira roubada no Jardim Noroeste

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e nos braços e foi encaminhada à Santa Casa

Um homem de 44 anos foi vítima de roubo na manhã deste sábado (28), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso foi registrado na Depac Cepol como roubo majorado pelo concurso de pessoas, quando há participação de mais de um autor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atender uma situação em frente a uma conveniência, onde havia um homem com ferimentos na cabeça e nos braços. No local, uma equipe do SAMU já prestava os primeiros socorros.

À polícia, a vítima relatou que caminhava pela via quando foi atingida pelas costas com um golpe de pedaço de madeira na cabeça. Segundo o relato, três pessoas participaram da ação. Ele informou que não conhece os suspeitos e não conseguiu identificá-los, mencionando apenas que um deles usava camiseta branca e bermuda.

Após a agressão, os envolvidos teriam levado a carteira da vítima, que continha documentos pessoais.

Conforme a equipe de resgate, o homem apresentava lesões na cabeça e em ambos os braços. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou conduzido à delegacia.

