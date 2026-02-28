Itamaraty orienta brasileiros a evitarem viagens a 11 países do Oriente Médio e divulga contatos de emergência

Alerta consular foi emitido após escalada militar na região e traz telefones de plantão das embaixadas

O MRE (Ministério das Relações Exteriores) emitiu neste sábado (28) um alerta consular recomendando que brasileiros evitem viagens a 11 países do Oriente Médio, após a escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

A orientação é que cidadãos brasileiros não se desloquem para Irã, Israel, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria.

Para quem já está nesses países, o ministério recomenda atenção redobrada e cumprimento das orientações das autoridades locais. Em caso de bombardeios, a instrução é buscar abrigo imediato em locais protegidos, como estações de metrô, estacionamentos subterrâneos ou áreas internas de edificações, mantendo distância de janelas e portas externas.

O governo brasileiro também condenou os ataques contra o Irã, classificando a ofensiva como fator de agravamento da instabilidade regional. A operação foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com participação de Israel.

Contatos de emergência

O MRE orienta que brasileiros que enfrentarem problemas procurem as representações diplomáticas. Foram divulgados os seguintes telefones de plantão:

– Embaixada em Teerã: +98 (0) 912-148-5200

– Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858

– Embaixada em Doha: +974 6612 6585

– Embaixada no Kuwait: +965 6684 0540

– Embaixada em Abu Dhabi: +971 50 668 3258

– Embaixada em Manama: +973 3364 6483

– Embaixada em Amã: +962 7 7558 4460

– Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396

– Embaixada em Beirute: +961 70 108 374

– Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510

– Embaixada em Damasco: +963 933 213 438

Segundo o ministério, situações de emergência consular envolvem risco imediato à vida, à segurança ou à dignidade de cidadãos brasileiros no exterior.

