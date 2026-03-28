Calor predomina e Leste de MS pode chegar aos 37°C neste sábado

Sol entre nuvens marca o dia em todo o Estado, com temperaturas elevadas e chance de pancadas isoladas em algumas regiões.

O sábado (28) será de tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas seguem altas em todas as regiões, com destaque para o Leste, onde a máxima pode atingir 37°C.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 22°C e 31°C, com predomínio de sol entre nuvens ao longo do dia.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C. Em Aquidauana, a previsão é de 23°C a 34°C, com possibilidade de pancadas isoladas.

Na região Norte, Coxim terá temperaturas entre 23°C e 34°C, enquanto Camapuã varia de 22°C a 33°C.

No Bolsão, Paranaíba apresenta mínima de 22°C e máxima de 33°C. Três Lagoas pode chegar aos 35°C, com mínima de 23°C.

Anaurilândia, na região Leste, deve registrar a maior temperatura do dia, com máxima de 37°C e mínima de 24°C.

Em Dourados, a previsão indica 22°C a 35°C. Ponta Porã terá variação entre 22°C e 32°C, e Iguatemi, no Cone-Sul, entre 23°C e 35°C.

O dia será marcado por calor e tempo abafado, com possibilidade de pancadas isoladas, principalmente no período da tarde.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram