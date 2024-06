Aneel mantém bandeira tarifária verde em junho, garantindo contas de luz sem custos adicionais

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que para o mês de junho, a bandeira tarifária permanecerá verde para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Com esta medida, não haverá custo adicional nas contas de luz, além do consumo normal registrado em cada residência ou estabelecimento.

O anúncio vem como resultado das condições favoráveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, impulsionadas pelas chuvas recentes. Esta situação tem proporcionado um alívio nas contas de luz dos consumidores brasileiros. No entanto, a Aneel alerta para a importância do uso responsável da energia elétrica, mesmo com a tarifa verde em vigor.

“A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que prejudicam o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. A economia de energia é essencial para a preservação dos recursos naturais”, destacou a agência.

Desde sua implementação em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias foi projetado para refletir o custo real da energia gerada, especialmente em períodos de condições adversas. As bandeiras, que podem ser verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2), indicam se a energia custará mais ou menos de acordo com as condições de geração.

A bandeira verde, como a atual, indica condições favoráveis de geração e não acrescenta custo adicional à conta de luz. Quando a bandeira é amarela, as condições são menos favoráveis, resultando em uma taxa extra de R$ 18,85 por megawatt-hora (MWh) utilizado. Já na bandeira vermelha, os custos são ainda maiores, com uma taxa de R$ 44,63/MWh no patamar 1 e R$ 78,77/MWh no patamar 2.

Apesar do alívio temporário nas contas de luz proporcionado pela bandeira verde, a Aneel reforça a necessidade de um consumo consciente e responsável de energia elétrica.

A adoção de práticas de economia de energia não apenas contribui para a preservação dos recursos naturais, mas também assegura a sustentabilidade a longo prazo do setor elétrico brasileiro.

Com informações do SBT News.

