Corumbá ‘acordou’ com fumaça cobrindo a cidade

Céu e cidade encoberta por fumaça foi o cenário visto nesta manhã em Corumbá, cidade localizada há 425 km de Campo Grande. O motivo é o incêndio ocorrido na área do canal do Tamengo que acabou se alastrando com os ventos ontem(02).

A Equipe do Corpo de Bombeiros foi para o local no domingo pela manhã, contudo durante à noite ainda era possível avistar da cidade, a vegetação queimando no Pantanal.

Os termômetros na cidade marcavam e tem máxima prevista de 35º.Nesses cenários de calor e fumaça é recomendado manter-se hidratado e ficar em locais bem ventilados.

