Moreninha IV vai ganhar nova etapa de asfalto e drenagem em diversas ruas

Qualidade de vida e melhor infraestrutura urbana. Com este foco o Governo do Estado vai promover mais uma etapa de asfalto e drenagem no bairro Moreninha IV, em Campo Grande. O contrato para realização da obra já foi publicado. Várias ruas serão contempladas, acabando com a poeira e o barro nos dias de chuva.

A nova etapa de asfalto promovido pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) terá um investimento de R$ 1,38 milhão do Governo do Estado, em mais um projeto que busca melhorar as condições dos moradores da Capital.

Nesta nova etapa serão asfaltadas as ruas Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende, Oriomar Fernandes (entre a as ruas Ivo Osman Miranda e Copaíba), Copaiba (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes) e Ivo Osman Miranda (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes).

Depois da publicação do contrato, a próxima passo do projeto é a assinatura da ordem de serviço para o começo das atividades nas vias urbanas. A empresa responsável pelo projeto terá o prazo definido para concluir as atividades.

Na primeira fase de obras na Moreninha IV foram asfaltadas as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via dentro do projeto é a Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

Qualidade de vida e melhor infraestrutura urbana. Com este foco o Governo do Estado vai promover mais uma etapa de asfalto e drenagem no bairro Moreninha IV, em Campo Grande. O contrato para realização da obra já foi publicado. Várias ruas serão contempladas, acabando com a poeira e o barro nos dias de chuva.

A nova etapa de asfalto promovido pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) terá um investimento de R$ 1,38 milhão do Governo do Estado, em mais um projeto que busca melhorar as condições dos moradores da Capital.

Nesta nova etapa serão asfaltadas as ruas Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende, Oriomar Fernandes (entre a as ruas Ivo Osman Miranda e Copaíba), Copaiba (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes) e Ivo Osman Miranda (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes).

Depois da publicação do contrato, a próxima passo do projeto é a assinatura da ordem de serviço para o começo das atividades nas vias urbanas. A empresa responsável pelo projeto terá o prazo definido para concluir as atividades.

Na primeira fase de obras na Moreninha IV foram asfaltadas as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via dentro do projeto é a Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

Com informações da Agesul

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: