Justiça decreta prisão preventiva de mulher que matou idosa e bebê em incêndio

A prisão preventiva de Oragilda Batista Fernandes, de 29 anos, foi decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul, no fim da tarde desta quarta-feira (2). A suspeita é acusada de tripo homicídio após incendiar casa com duas mulheres e um bebê. O caso aconteceu na madrugada do dia 31 de março, no acampamento indígena Avae’te, em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a decisão foi decretada durante a audiência de custódia. Na ocasião do crime, a autora estava embriagada quando atacou Liria Isnarde Batista, uma idosa, de 76 anos, com um pedaço de concreto. Logo após, asfixiou a bebê de 1 ano e ateou fogo no local, onde Janaína Benites Amarilha, de 36 anos, dormia.

Ainda segundo as informações, a investigada era amiga das vítimas. Juntas, consumiram bebidas alcoólicas desde a noite de domingo (30). Em determinado momento, durante a madrugada, Janaína foi dormir quando houve um desentendimento entre Oragilda e Liria.

Testemunhas avistaram a suspeita saindo do local logo antes das chamas se espalharem. Ao ser abordada, aos policiais identificaram queimaduras recentes em seus braços e uma caixa de fósforo. Para atear fogo no local, Oragilda teria utilizado de um líquido inflamável.

A investigação descartou qualquer relação do crime com disputas por terra. Com prisão preventiva, Oragilda continuará detida enquanto responde pelo triplo homicídio qualificado.

