Ambulantes apostam no Carnaval da Esplanada para obter faturamento em Campo Grande

Se o Carnaval é oficialmente na terça-feira (17), para os ambulantes o resultado começa a ser definido antes. Na prática, é o sábado que pesa no faturamento de quem montou barraca na Esplanada Ferroviária, principal ponto de concentração da festa em Campo Grande.

Ao O Estado, Anderson Lima relatou que a sexta-feira já registrou movimento considerado positivo, mas a expectativa é maior no fim de semana. “Sexta foi bom, mas no fim de semana é melhor”, afirmou. Segundo ele, o horário de maior procura costuma ocorrer entre 18h e 21h, quando o público já está concentrado na área. Entre os produtos, a vodka com energético lidera as vendas.

Questionado sobre a comparação com 2025, Anderson disse que o desempenho anterior ficou abaixo do esperado. “No ano passado não foi tão bem como nós esperávamos, mas acho que esse ano vai ser melhor.” O grupo optou por atuar apenas no sábado e na terça-feira, data oficial da folia.

Também na Esplanada, Davi Rosa integra a equipe de uma barraca de churros, pastel, espetinho e coxinha de copim, apontada por ele como o item mais procurado. Diferentemente do outro ponto, a equipe permanecerá todos os dias da programação. “Ano passado não foi tão bom não”, afirmou. Para esta edição, a expectativa também é maior. Sobre o fluxo, disse que as vendas ocorrem “na hora que começa até a hora que termina”.

Nos dois pontos ouvidos na Esplanada, o Pix aparece como principal forma de pagamento, superando dinheiro e cartão nas transações.

Na Morada dos Baís, onde um bloco iniciou programação pela manhã, o ambulante Jânio Pereira mantém rotina fixa aos sábados. Segundo ele, há três anos monta a barraca entre 8h30 e 9h e permanece até aproximadamente 14h30 ou 15h, “até acabar a comida”.

Neste sábado, a movimentação foi considerada atípica. Jânio afirmou que não sabia previamente da realização de evento de Carnaval no espaço e que tomou conhecimento pela televisão. Ainda assim, acredita que a programação impulsiona as vendas. “Carnaval é oportunidade”, disse.

Carnaval de Campo Grande

O Carnaval de Campo Grande comeou na última sexta-feira (13), com abertura oficial na Esplanada Ferroviária, principal palco dos blocos de rua da Capital. A expectativa é que o espaço reúna cerca de 130 mil pessoas por dia. Além de mais 20 mil pessoas nos dois dias de desfile das escolas de samba, na Praça do Papa.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Valdir Gomes, a Prefeitura montou estrutura nos dois principais pontos da cidade para receber o público neste ano. “Está tudo organizado e a expectativa é muito grande. Será um Carnaval seguro, alegre e ainda melhor que o do ano passado. Reforçamos a estrutura, com mais arquibancadas cobertas e espaço para cadeirantes e idosos, e trabalhamos junto às forças de segurança para garantir tranquilidade. A Liga tem sido parceira e esperamos um grande público para celebrar com a gente.”

Cronograma completo com datas, locais e atrações:

– 15 de fevereiro (domingo)

Bloco Capivara Blasé

Local: Rua Dr. Temístocles (entre 14 de Julho e Av. Calógeras)

Horário: 14h às 0h

Atrações: Trio elétrico: Projeto Kzulo

Chokito, Sampri e DJ Gikka

Capivarinha (programação infantil) – a partir das 15h

Bloco Ipa Lelê

Local: Av. Mato Grosso (entre 14 de Julho e Av. Calógeras)

Horário: 16h às 0h

– 16 de fevereiro (segunda-feira)

Bloco Cordão Valu

Local: Av. Calógeras (entre Gal. Melo e Av. Mato Grosso)

Horário: 15h às 0h

Bloco Capivara Blasé

Local: Rua Dr. Temístocles

Horário: 14h às 0h

Atrações: Silveira Soul, Sampri, Kzulo e AfroQueer (DJ)

Bloco Barra da Saia

Local: Orla Morena (Teatro da Orla – Cabreúva)

Horário: 15h às 22h

Atrações: DJ Renan, Orquestra Cia Barra da Saia

Cortejo, Pagode 67, Trio Mistura das Minas

Bloco Subaquera (matinê)

Local: Rua Abdalla Roder, 692 – Vila Margarida

Horário: 16h às 0h

Atrações: DJ Lucas e Ariadne

– 17 de fevereiro (terça-feira)

Bloco Cordão Valu

Local: Av. Calógeras

Horário: 15h às 0h

