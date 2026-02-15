Homem é espancado por grupo de jovens, fica inconsciente e é socorrido pelo Samu em Campo Grande

Homem de 33 anos foi socorrido inconsciente após ser espancado por quatro jovens na noite deste sábado (14), na região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande. A vítima foi encontrada caída na esquina da Rua José Nogueira Vieira e precisou ser encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA do Bairro Santa Mônica.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30, depois que uma testemunha informou que um grupo agredia o homem na esquina da Rua Violino com a Rua José Nogueira Vieira. Também foi relatado que os suspeitos estavam nas proximidades da Rua Flauta com a Rua Pandeiro.

Quando a equipe chegou ao local, os autores já haviam fugido. O homem apresentava ferimentos no rosto provocados pelas agressões.

Após receber atendimento médico, a vítima contou aos policiais que foi atacada por quatro rapazes, mas não soube informar nomes nem características que ajudassem na identificação.

O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.