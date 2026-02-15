Morador perde R$ 500 após fazer Pix por Strada anunciada na internet e cair em golpe em Campo Grande

Morador de Campo Grande procurou a polícia após cair em um golpe durante a tentativa de comprar uma Fiat Strada branca, ano 2020, anunciada na internet. Ele teve prejuízo de R$ 500 ao fazer um pagamento antecipado e, em seguida, ser bloqueado pelo suposto vendedor.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a negociação começou por telefone. O suspeito convenceu a vítima a transferir o valor via Pix sob o argumento de que seria necessário para dar andamento à venda do veículo.

Logo após a confirmação da transferência, o anunciante desapareceu. Todas as tentativas de contato foram interrompidas e o comprador foi bloqueado no aplicativo de mensagens, momento em que percebeu que havia sido enganado e que a picape não existia.

A vítima informou à polícia que irá representar criminalmente contra o autor. O caso será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar o responsável pela conta que recebeu o dinheiro.

A orientação das autoridades é para que compradores evitem qualquer tipo de pagamento antecipado sem verificar pessoalmente o veículo e a documentação.