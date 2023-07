Suspeito de matar jovem por pipa, é preso em Três Lagoas

Três pessoas foram identificadas e um homem foi preso pelo envolvimento no assassinato de Richard Veiga de Oliveira, de 19 anos, no dia 25 de junho. O crime ocorreu após uma briga generalizada em um festival de pipas, no município de Três Lagoas, a 300 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, a vítima participava de um festival de pipas junto com o irmão, no Residencial Orestes Prata Tibery. Em determinado momento, Richard cortou a linha da pipa de um dos participantes, que se revoltou e chamou outras pessoas.

O suspeito foi até o jovem iniciando uma discussão verbal, que se evoluiu para uma briga generalizada. Testemunhas relataram que durante a briga, o homem solicitou a um amigo que fosse buscar uma arma de fogo, que estava escondida em seu veículo.

De posse da arma, o suspeito efetuou um disparo em direção a Richard, que tentou fugir, mas foi atingido na nuca. Ele foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado até a última quarta-feira (05), mas não resistiu.

Um dos envolvidos no crime se apresentou a polícia no dia da morte de Richard. Os suspeitos responderão por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Caso haja condenação, eles podem enfrentar pena de até trinta anos de prisão.