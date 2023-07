Em seis meses, mais de 8 mil cães e gatos foram atendidos de forma gratuita na Capital

Mais de oito mil atendimentos de cães e gatos foram realizados no primeiro semestre de 2023, conforme levantamento da Gerência de Atendimento Veterinário da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal).

Os atendimentos da Subea são realizados de forma gratuita para a população de Campo Grande. Segundo o veterinário-chefe da Subsecretaria, Edvaldo Sales, o número da população que são tutores de pets que busca o serviço da instituição supera a expectativa de pessoas que tem os cuidados básicos de saúde de seus animais em dia. “Iniciamos os atendimentos no final de 2022 com baixas projeções e número de pessoas que buscaram atendimento somente neste, superou nossas expectativas de atenção com o bem-estar animal”, explica.

Uma das principais ações da pasta é a castração de cães e gatos, procedimento indicado para o controle populacional, combate de abandono e maus-tratos e é um dos aliados para a saúde dos animais.

A Subea disponibiliza mensalmente 600 castrações para cães e gatos da Capital. Quando há baixa procura, são realizados plantões para incentivar a população a buscar pelo procedimento. “Com os plantões, conseguimos atingir um público maior por não ser obrigatório o numero do NIS”, informou a subsecretária da pasta, Ana Luiza Lourenço.

A microchipagem dos animais também é fator de importância no combate ao abandono de animais. Até o momento, 2.771 animais foram microchipados e o objetivo é aumentar ainda mais esse atendimento. “Com a chipagem, cadastramos o animal no nome do tutor e em caso de fuga ou abandono, nós conseguimos identificar o responsável”, afirmou Ana Luiza.

Alta complexidade

Em março de 2023, a Prefeitura firmou convenio com a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) para atendimento de maior complexidade. Desde então, já foram realizados quase 2 mil procedimentos . Para Ana Luiza, esse convenio trouxe um grande vantagem para os tutores. “O convênio traz uma grande economia para os tutores, já que o animal passa por procedimentos cirúrgicos de forma totalmente gratuita”, afirma.

A educação é uma ferramenta usada pela SUBEA para promover o bem-estar animal. Ao longo desse semestre, a pasta realizou abordagens educativas em escolas, feiras e na sua unidade, com destaque para o quarto mês do ano, intitulado Abril Laranja – Contra a Crueldade Animal. A campanha a atingiu mais de 6.000 pessoas.

Serviço – Ubea

A UBEA fica na Rua Rui Barbosa, 3538, no Centro. O horário de funcionamento do setor administrativo é das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30; atendimentos clínicos são das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Para mais informações: 67 2020-1397.