Supermercadistas não querem inspeção como indústria

Da tribuna, o presidente da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, Denyson Prado, defendeu que os supermercados não possuem a intenção de vender para outras cidades. “Vendemos para o consumidor final. Não somos fábrica. Não vou produzir queijo para vender no supermercado de Jaraguari. ”, exemplificou. Denyson fez uso da tribuna na Câmara de Vereadores de Campo Grande para defender o setor sobre a reorganização do SIM – Serviço de Inspeção Municipal, prevista na Lei nº 7.033/2023, durante audiência proposta pelo presidente da Casa, vereador Carlão Borges com o objetivo é manter o diálogo de forma a garantir que os comerciantes, supermercadistas ou padarias, não tenham que atender às mesmas exigências dos grandes produtores e indústrias.

Denyson ressaltou os pontos negativos que afetam os empresários do setor supermercadista, dentro da proposta apresentada do SIM. “É importante esclarecer que não somos fabricantes, nem produzimos em grandes escalas. Vendemos direto para o consumidor final. Além disso, os custos com o Serviço de Inspeção aumentam consideravelmente para nós empresários. Esses custos seriam repassados para os consumidores. Outra desvantagem é a imposição de mais fiscalizações, não se trata de extinguir a Vigilância Sanitária, mas sim de adicionar mais fiscais, que nos fiscalizarão diariamente. Isso representa mais ônus para a máquina pública que está sobrecarregada”.

Denyson destacou que não há a necessidade de impor mais regulamentações, pois impactarão diretamente nos pequenos empresários. “Já temos regulamentos técnicos que garantem a qualidade dos produtos”. Ao final da reunião, o presidente da Câmara conduziu para a deliberação, que determinou a constituição de uma comissão composta por vereadores, representantes do executivo municipal e dos produtores.

Além do presidente, estiveram na reunião representantes de diversos supermercados e os diretores AMAS, Manoel Pires, Pedro Ferst, Adeilton Feliciano do Prado, Edmilson Jonas Verati, Luiz Tadeu Gaedicke, Eder Oliveira e Gustavo Gonçalves, o assessor jurídico João Luiz Rosa Marques e o superintendente da AMAS, Yuri Miranda.

